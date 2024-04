Alto contraste

A+

A-

Marca chinesa lança carro elétrico urbano por menos de R$ 25 mil (Zhidou/Divulgação)

A China é definitivamente o celeiro dos carros elétricos. Enquanto os europeus começam a desenvolver modelos de alto desempenho movidos por motor elétrico, os chineses sempre buscaram veículos mais eficientes e adaptados para as cidades. A marca local Zhidou, que fabrica carros urbanos e elétricos há 10 anos, acaba de apresentar sua nova linha “Rainbow”, que significa arco-íris. O diferencial, além do perfil urbano, são os preços que começam em US$ 4,4 mil e chegam a US$ 6 mil, o que corresponde a R$ 23,1 mil e R$ 31 mil em conversão direta.

Marca chinesa lança carro elétrico urbano por menos de R$ 25 mil (Zhidou/Divulgação)

Os carros da linha Rainbow são derivados da linha D1, que estreou na China em 2014 e tem evoluído ano após ano, com mais potência e autonomia.

Marca chinesa lança carro elétrico urbano por menos de R$ 25 mil (Zhidou/Divulgação)

Mas são carros pequenos, com 3,22m de comprimento, 1,51m de altura e 1,63m de largura, com entre eixos de 2,10m e disponíveis com duas ou quatro portas. Por dentro, apresentam um painel LCD mais simplificado e 20 porta-objetos.

Marca chinesa lança carro elétrico urbano por menos de R$ 25 mil (Zhidou/Divulgação)

Há duas opções de motores nos Zhidou Rainbow. Uma com 27cv e 8,5kgfm de torque, e outra com 40cv e 12kgfm de torque no motor elétrico. Vale notar que a segunda opção tem mais torque que os motores 1.0 aspirados flex do Brasil. As baterias são de lítio ferro fosfato, fornecidas pela Guoxuan Hi-Tech, e têm capacidade de 9,9kWh (125km), 17,1kWh (205km) e 17,3kWh (201km).