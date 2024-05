Nivus GTS roda em testes antes do lançamento SUV compacto deverá ter motor 1.4 turbo como no Polo GTS e Virtus Exclusive

A Volkswagen está perto de anunciar a renovação do T-Cross e na sequência deverá revelar também uma versão há muito tempo esperada pelos fãs da marca: o Nivus com a grife GTS. Este carro vem rodando em testes finais de validação esperando por cliques como esses feitos pelo perfil @placaverde nas redes sociais.

O SUV compacto sempre teve motor 1.0 “200TSI” e está perto de receber sua variante esportiva com o mesmo motor do Polo GTS e também do Virtus Exclusive.

Esse motor não terá muita novidade no desempenho pois já o conhecemos mas em carros de outros segmentos. Será o “250TSI” 1.4 turboflex, que rende até 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque com transmissão automática de seis marchas.

Nas imagens do carro notamos que o fundamental está escondido sob os disfarces. Porém, notamos os pára-choques mais “bicudos” como nos modelos que vem sendo atualizados pela Volkswagen. É bem provável que o Nivus GTS venha junto com a linha 2025 com atualizações já disponíveis na Europa com o Taigo. As linhas são mais retas, há uma lanterna em LED totalmente funcional e o interior recebe novos acabamentos.

Seja como for, dadas as fotos publicadas notamos que o carro segue em validação pelas estradas ou em busca de cliques e matérias que evidenciem as mudanças que certamente virão. A expectativa é que o Nivus seja renovado bem no início do segundo semestre.