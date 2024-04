Nova geração do Passat é revelada na China sem versões híbridas: veja

Alto contraste

A nova geração do Volkswagen Passat acaba de ser revelada na China através de imagens de registro do Ministério de Indústria, informação e tecnologia, órgão equivalente ao INPI brasileiro. O sedã quatro portas é conhecido como Passat “Pro”assim como o Tiguan recentemente apresentado.

Passat 2025 China Sedã apresentado na China em nova geração

Fabricado sobre a plataforma MQB Evo, o seda chinês traz a nova linguagem de design da marca alemã com linhas mais suaves e alguma inspiração na linha ID. Vale lembrar que o Passat é diferente do Magotan, feito sobre a mesma plataforma, mas com perfil mais arrojado.

Passat 2025 China Traseira com lanternas unificadas e perfil conservador

A linha Passat carrega um nome extremamente forte na China ainda que os sedã também tenham perdido espaço por lá.

O novo Passat vem com rodas aro 17, 18 ou 19 conforme a versão sendo que a mais cara é a conhecida R Line. Na traseira há novos elementos em LED e perfil único enquanto na dianteira os farois são agora mais integrados à grade.

imagens de registro Passat 2025 Imagens mostram novas rodas, diferenças de acabamento e outros detalhes do Passat Chinês

O novo Passat é também um carro grande na China e agora tem 5,00m de comprimento, 1,85m de largura e 1,48m de altura. Em relação ao antigo tem 8,9cm a mais no comprimento e o entre eixos de 2,87 é 3cm mais longo.

Não há fotos do interior do carro mas ele deve repetir o mesmo perfil do painel do Tiguan.

Passat 2025 Sedã terá ao menos 3 versões na China incluindo a R Line

A grande surpresa é que diferente de outros mercados onde os híbridos chegam com força os chineses ainda terão motores turbinados a gasolina. A versão de entrada terá o 1.5 TSI de 158cv e a R-Line vem com o 2.0 TSI de 220cv. Curiosamente o Passat é produzido pela SAIC Volkswagen enquanto o Magotan é feito por outra joint-venture: FAW Volkswagen.

Apesar das imagens vazadas o lançamento do Passat “Pro” na China deve ocorrer apenas no final do ano sem qualquer chance de vir ao Brasil.