Novo Tiguan estreia na China sem motor híbrido e deixa Brasil e México para trás

A nova geração do Tiguan acaba de estrear na China com novidades importantes. Trata-se da mesma geração que os europeus conhecem há alguns meses e uma oferta de motores turbinados mas sem versão híbrida por enquanto. Dessa forma, mais um grand mercado deixa o Brasil para trás. A “nossa versão” vem importada do México e estreou por aqui em versão única com motor 2.0 TSI menos potente.

Tiguan L Pro 2024 Teto na cor preta e detalhes diferenciados de acabamento na versão "Pro"

A nova geração do Tiguan é produzida pela SAIC-VW, gigante chinesa que tem parceria com várias marcas, e mesmo tendo a mesma plataforma MQB-Evo tem diferenças importantes como quase 20cm a mais no comprimento.

interior do Tiguan 2024 chinês Interior com linhas horizontais, ampla multimídia e luzes internas no Tiguan

O novo Tiguan tem 4,73m de comprimento, entre-eixos de 2,79m (11cm maior que o europeu), 1,68m de altura e 1,85m de largura.

Tiguan 2024 China Novidade é a terceira tela para o passeiro, item inexistente na versão europeia

Por dentro o perfil do Tiguan segue o mesmo porém com uma terceira tela de 11 polegadas, item que no mercado europeu não existe. O perfil de acabamento parece melhor e bem cuidado com uso de couro, alcântara e acabamentos metálicos no carro.

Tiguan L pro 2024 Novidade tem 19,7cm a mais que o modelo europeu no comprimento e 11 no entre eixos

Entre os itens de série estão ACC, novos farois de LED inteligentes e toda a tecnologia presente na multimídia. Já o motor é o 2.0TSI turbo de 186 ou 220cv com câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas sendo que no modelo mais potente há tração integral 4Motion.