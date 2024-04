Omoda 5 EV: já andamos no elétrico que ainda será lançado no Brasil SUV elétrico chega no segundo semestre junto com a operação da Omoda e também da Jaecoo chinesas

A Omoda é a divisão de luxo da Chery na China que já havia anunciado sua entrada por aqui em dezembro de 2023. Bem antes disso, o R7-Autos Carros recebeu contato direto da empresa que mostrava essa intenção e publicamos com exclusividade. Um ano depois a marca começa a dar seus primeiros passos por aqui estruturando uma operação e anunciando três modelos para um primeiro momento. Fato é que o lançamento ainda não aconteceu mas tivemos a chance de conhecer o carro também com exclusividade.

Omoda 5 EV Omoda 5 EV 2024

A Omoda é a divisão de luxo da marca Chery. Foi anunciada em 2022 com apelo de design e modernidade e alguns meses depois a Caoa Chery já testava as primeiras unidades por aqui. Porém algo mudou e conforme antecipamos uma fonte na China ligada à empresa nos disse “os próximos passos da Chery serão dados em operação separada [da Caoa]”. É isso de fato aconteceu em dezembro passado em São Paulo. A Omoda irá estrear junto com a Jaecoo mas na China a Chery também tem uma outra divisão de carros premium que é a Exeed que também já foi cotada para o Brasil.

Omoda 5 EV Traseira elevada com lanterna única e aerofólio

O Omoda 5 EV é um SUV médio de 4,40m de comprimento e 2,63m de entre eixos (estes números podem mudar pois o carro da foto é uma unidade de homologação), com motor elétrico e certo apelo esportivo.

Suas linhas elevadas permitem uma sensação de que o carro é mais alto do que é. A dianteira tem linhas linhas e marcadas enquanto a traseira tem ampla lanterna destacada e aerofólio superior.

motor Omoda 5 EV Motor elétrico pode ter 204 ou 224cv no Brasil e até 40kgfm de torque

Há duas opções de motores para o Omoda 5 EV: um com 204 cv e 35,7 kgfm de torque e outro com 224 cv e 40,7 kgfm de torque com autonomia de 450 km segundo o ciclo WLTP. Não é possível, mais uma vez, falar sobre autonomia e motorização com propriedade pois a empresa está definindo sua estratégia e também em processo de validação do produto.

interior Omoda 5 EV Bancos em couro de apelo esportivo e teto solar na unidade avaliada

Internamente o acabamento está mesmo acima dos chineses que conhecemos por aqui. Há couro corrugado, veludo, e muito cuidado nos arremates. Há um console elevado com veludo até no carregador de celular sem fio, porra objetos inferior e botões de toque frio que lembram os Mercedes-Benz. O som é assinado pela Sony.

interior Omoda 5 EV Interior é bem construído e tem couro corrugado, veludo e plásticos de boa qualidade

O acabamento interno é bem sóbrio na cor preta com formação superior cinza, teto solar, LEDs, bancos elétricos, luz interna e painel amplo além da multimídia horizontal bem completa, com câmera de ré panorâmica e sistema 360 graus.

Omoda 5 e Jaecoo Omoda 5 e Jaecoo (Marcos Camargo Jr)

No entanto esse equipamento tem comandos demais sendo um pouco confuso em alguns detalhes. Oferece até mesmo a personalização dos alertas, frenagem e comportamentos dos itens ativos de segurança que podem ser ajustados.

Um pré contato

Omoda 5 EV Interior tem elementos de outos carros especialmente os Mercedes-Benz mas é bem cuidadoso

Feito o “reconhecimento”, pudemos andar com o carro acompanhados de um representante da Omoda livremente durante quase uma hora e depois, sem a presença deste profissional por alguns minutos. O desempenho do carro é ideal e embora tenha elevado torque não surpreende tanto pela aceleração mas sim pela suavidade.

Omoda 5 EV Estratégia de atuação da marca é para uma operação separada do grupo Caoa e da Chery no Brasil





O carro além de bem silencioso (embora se note alguns mínimos ruídos de acabamento traseiro) é equipado e a suspensão calibrada para o conforto. A carroceria se mantém bem estável em frenagens e acelerações mas poderia ser um pouco mais precisa. Apesar disso a direção já foi bem calibrada.

Omoda 5 EV Apesar do entre-eixos de 2,63, espaço interno é muito generoso para passageiros

O espaço interno é bom mas o porta malas é um pouco raso com 378 litros e traz estepe. Embora o entre eixos não seja tão generoso, o espaço interno foi muito bem pensado e comporta bem três pessoas no banco traseiro. Além disso há um pequeno porta objetos na dianteira para acomodar uma bolsa ou mochila.

Omoda 5 e Jaecoo Omoda 5 e Jaecoo (Marcos Camargo Jr)

Em contato com a Omoda, é possível perceber que o posicionamento de preços do 5 EV ficará em torno dos R$ 200 mil. Se comparado com o Yuan Plus da BYD é ainda mais barato e oferece desempenho superior e porte para superar o BYD Dolphin Plus e GWM Ora 03 topo de linha que custam na faixa de R$ 180 mil. Esse deve ser o intervalo de preços do Omoda 5 EV que terá ainda uma versão a combustão com sistema híbrido leve.

Chery Omoda 5 mede 4,40m de comprimento e 2,63m de entre-eixos Chery Omoda 5 mede 4,40m de comprimento e 2,63m de entre-eixos

Seja como for a Omoda está estruturando sua operação por aqui. No final do mês uma comissão da marca com possíveis concessionários irá à China e à sede da empresa em Anhui para conhecer o portfólio completo, a estratégia de negócios é também as linhas de produção. O lançamento do Omoda 5 EV deve ocorrer até o final do ano.