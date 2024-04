Alto contraste

Qual é o carro secreto que o CEO da Ford anunciou pelo X? (Ford/Divulgação)

No último final de semana o CEO da Ford, Jim Farley fez uma postagem enigmática a respeito de um futuro lançamento da Ford para 2025. Jim Farley recentemente havia dito que há “algo mais a ser compartilhado” na rede social do X/Twitter e agora divulgou uma imagem de um carro coberto.

In case you missed it during our @FordMustang celebration... we had one more thing to share. Coming next year! pic.twitter.com/4N3qHJxl9B — Jim Farley (@jimfarley98) April 19, 2024

No texto da postagem, Farley diz “caso você tenha esquecido de alguma coisa durante a celebração dos 60 anos do Mustang temos algo mais para compartilhar. Estreia no próximo ano!”, disse o executivo.

Há muitas especulações a respeito dessa novidade. A carroceria cupê remete às linhas do Mustang mas fica claro que ele vai estrear uma nova versão. Especialistas dizem que se trata do novo Mustang Boss, uma retomada do lendário esportivo baseado no Mustang que estreou em 1969.

Recentemente a Ford apresentou o Mustang GTD que tem motor V8 5,2 litros com preparação para 800cv ao preço elevado de US$ 325 mil ou R$ 1,7 milhão com body kit aerodinâmico, peso aliviado e tudo para extrair o máximo de performance do carro. No entanto, o preço é muito alto para o bolso dos consumidores e há chance que a Ford lance uma versão especial do carro a um valor mais acessível.