Royal Enfield lança Super Meteor 650 e mantém preço de pré venda

A Royal Enfield lança hoje no Brasil a Super Meteor 6590, uma moto Cruiser com perfil clássico que é o modelo mais caro da marca atualmente. Fiel à receita das motos com esse perfil e com formas mais dinâmicas a Super Meteor chega ao mercado nacional com preços a partir de R$ 33,9 mil.





Na dianteira, os faróis em LED estreiam uma novidade na linha Royal Enfield que é uma moto mais baixa de posição para pilotar como é próprio desse tipo de veículo.



No design clássico, a Super Meteor traz bancos largos e posição de pilotagem mais baixa, tanque amplo para viagens mais longas e maior autonomia. a construção parece bem robusta com uso de alumínio forjado na mesa, suporte de faróis e outros elementos que visualmente são bem atrativos.



O painel é do tipo digital com o Tripper que permite a conexão com celulares e facilita a locomoção com indicação de um mapa.



O motor é o conhecido 648cc de dois cilindros com dupla saída de escapamento, que

desenvolve 47cv e 5,3kgfm de torque combinado com transmissão de seis velocidades.



São três versões: Astral nas cores verde, azul ou preta fim emblemas custa R$ 33.990,00 sempre em cor única: a Interestellar verde ou cinza (duas cores) com pintura sobre o tanque manterá o preço de R$ 34.490,00; e a Celestial vermelha ou azul custará R$ 34.990,00 com o mesmo conjunto mecânico além de acessórios como malas laterais, “mata cachorro”, sissy bar traseiro e pára-brisa dianteiro.



Os preços são os mesmos do pré lançamento onde 650 unidades foram reservadas da Super Meteor 650 mas o lote foi ampliado para 800 unidades e as entregas começam neste mês e vão até junho. Hoje há 1.300 unidades já pré reservadas nos concessionários que serão entregues em julho e agosto. Novos pedidos serão entregues a partir de setembro.



“Temos orgulho do projeto da Meteor. Um desenho próprio de uma Cruiser a partir de pesquisas da marca com o consumidor de vários países para um produto global incluindo pesquisas na América do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos” disse Adrian Sellers, chefe de design e produto da Royal Enfield.



Histórico das “cruisers” Royal Enfield



Esse perfil de motocicleta remonta o modelo 500 Twin com motor de dois cilindros lançado em 1948 pela Royal Enfield na Inglaterra. Em 1952 foi lançada a Meteor 700 com o mesmo conceito e aerodinâmica e mecânica aprimoradas. O sucesso foi grande que em 1956 veio outra versão que durou até os anos 1960 quando chegou a Super Meteor 700 e depois a Trailblazer 700. Nos anos 1980 a Royal Enfield investiu na “Touring Culture” que culminou com a City Bike e a Lightning 535 de 1997 e em 2002 foi a vez do lançamento da Thunderbird AVL 350, com motor menor mas a mesma proposta cruise. Em 2008 a Thunderbird ganhou uma nova família com a UCE 350 que foi produzida até 2018 na Índia. Em 2020 a Royal Enfield começou a modernizar a linha de motocicletas com a Meteor 350 e depois com a linha 650 de motores de dois cilindros vieram a Continental GT, Interceptor e agora a Super Meteor 650.