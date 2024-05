Tesla Cybertruck já tem rival chinês: conheça

Alto contraste

A Tesla só vende a Cybertruck nos Estados Unidos e enquanto a empresa de Elon Musk não expande seus horizontes os chineses já resolveram essa questão. A empresa chinesa Dongfeng mostrou no Salão de Pequim o conceito Pick-up Concept 2024, que visualmente é inspirado na Tesla Cybertruck. A picape não teve todos os detalhes técnicos revelados mas a empresa afirma que a motorização elétrica será de 1.300 cv, e deve ser lançado ainda neste ano.

O desenho da Dongfeng Pick-up Concept 2024 é bem parecido com a picape de Elon Musk, uma vez que traz dianteira em cunha com um amplo farol afilado em LED, o que difere é a parte inferior do para-choque que traz um acabamento escurecido com barras e faróis de neblina acoplados. As rodas também têm um design futurista e fechados para ajudar na aerodinâmica. Todavia a fabricante não revelou as dimensões da picape.

Em relação à traseira, a Dongfeng Pick-up Concept 2024 conta com ampla lanterna sobre a tampa da caçamba que é bipartida como na Fiat Toro. Na apresentação no Salão de Pequim, a marca mostrou que é possível montar uma barraca de acampamento na caçamba do conceito.

O interior também é parecido com a Tesla Cybertruck, contando com volante e bancos futuristas e duas amplas telas com poucos comandos físicos, sendo uma para painel de instrumentos e outra de central multimídia, além da porta traseira ser do tipo suicida. Resta saber se efetivamente a picape “Concept” chegará assim ao mercado bem como seus dados técnicos.