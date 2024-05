Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo Picape tailandesa tem motor V6 e suspensão bem diferente da Ranger “civil”

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo

A Ranger Raptor é mais do que uma versão de pretensa esportividade na linha da picape. Importada da Tailândia, não só a roupagem mas também o desempenho e a suspensão da Ranger Raptor são esportivos de verdade. Mas isso tudo justifica o preço elevado de R$ 466 mil, R$ 130 mil a mais do que a versão Limited?

Compreensão das diferenças

A Ranger Raptor vai além dos adesivos e rodas esportivas. O conceito da picape é distinto da versão Limited. Seu desenho apela para o perfil esportivo e off road onde a grade se diferencia pela grafia, o gancho é item de série, há molduras de pára-lamas e rodas aro 17 com pneus 285/70 Continental Grabber de uso off road. Estes itens não fazem parte das versões “civis” da Ranger.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

O interior também é diferenciado ao estilo “Raptor” com revestimento preto e laranja enquanto os bancos são exclusivos com ajuste elétrico e apoio lateral. Todo o revestimento dos bancos é feito em couro e suede e o revestimento interno do teto e coluna são pretos. No painel há uma faixa laranja bem como na forração das portas diferenciando a Raptor das demais versões da Ranger. Os elementos visuais são os mesmos mais “quadrados” porém contrastantes com o laranja dos apliques.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

Dimensões e ficha técnica da Ford Ranger Raptor

Na ficha técnica, a Ranger Raptor quase não muda pois a base é a mesma da Ranger “civil”: são 5,36m de comprimento (1cm a mais que a Ranger por conta dos pára-choques), entre eixos iguais de 3,27m, largura de 2,20m (maior que os 2,01m da versão comum por conta do conjunto de pneus, 1,92m de altura e bitolas de 1,71m, maiores que os 1,62m das demais versões.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

A Ford reforçou o chassi e suporte de estepe além de instalar chapas de proteção em aço para a parte inferior. O curso da suspensão é 32% mais rígido na dianteira que usa braços duplos e ligas de alumínio e 18% na traseira que usa molas helicoidas.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

A capacidade de carga é mantida na Raptor porém há novos acessórios como os protetores Flexbed, tomada de 120v, pontos de ancoragem de carga e tampa de acesso nas laterais. A suspensão usa amortecedores Fox Live Shocks de 2,5″.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

Motor V6

Na Ranger Raptor o motor é o 3.0 V6 bi-turbo GDI com 397cv e 58,3kgfm de torque a 3.500rpm. Diferente das outras versões de 250cv o motor renovado tem controle eletrônicos das válvulas de alívio da turbina. O câmbio é o mesmo de 10 marchas porém com relações reprogramadas na linha Raptor. A Ford fala em 0-100km/h em 5,8s o que faz da Raptor a pick-up mais rápida à venda no Brasil.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

Consumo e desempenho

A Ford anuncia consumo entre 8,3 e 10,2km/l e dentro do nosso teste a média ficou em 9km/l no circuito misto com 50% de percurso em estrada e cidade.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

Mesmo com pneus mais largos e maior bitola o que auxilia na estabilidade, a Ranger Raptor é bem estável no asfalto e pode render diversão em linha reta com seus 397cv combinados com câmbio de dez marchas de trocas suaves. Aliás esse é o único ponto em comum com a mecânica da nova Ranger: o câmbio. Com muita potência extra a Ranger convida o motorista a acelerar com maior confiança por conta da suspensão retrabalhada.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

Fora do asfalto, os reforços de estrutura deixam a picape estável e apta para vencer qualquer desafio além de encarar buracos e valetas com maestria. A Ranger Raptor conta com modos exclusivos de condução como o “baja” feito para avançar em circuitos de areia ou duna, e também “rock/crawl” para terrenos com pedras de forma segura. Além deles conta com os modos eletrônicos de condução com ajuste por botões na tela.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

Tanto o diferencial traseiro quanto dianteiro são do tipo autoblocante, outro item exclusivo da Ranger Raptor e a capacidade de imersão é de 85cm com 32° de ângulo de entrada e 27° de saída. Desta vez não testamos a imersão da Ranger Raptor mas em declives e aclives a maior capacidade traz confiança para aventuras fora do asfalto.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

A Ranger Raptor custa bem mais caro do que a versão Limited mas a proposta é outra. Esportiva e com maior estabilidade, a Raptor só não mostra o mesmo conforto que a Limited mas com muito mais diversão ao volante.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

O preço é bem diferente sendo possível comprar até um SUv de entrada com a diferença. Mas com proposta esportiva a Ranger Raptor pode ser mais divertida que uma F-150 com dimensões menores e mais fácil de estacionar. Atualmente a Ranger Raptor custa R$ 466 mil, sendo R$ 17.400 a mais que o primeiro lote.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

Na linha atual, a Ranger Raptor ganhou engate, soquete de sete pinos para conexão elétrica e iluminação além de alerta de ocupantes traseiros.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

Abaixo confira os outros itens de série da Ranger Raptor

Entre os itens de segurança e comodidade a Ranger Raptor tem faróis Led Matrix, som Bang&Olufsen com 8 falantes, luzes externas 360°, navegador off road com controle de inclinação e sensores, painel digital de 12,4″, multimídia com tela de 12″ e sistema Ford Sync 4 com conexão sem fio para celulares, assistente de pré colisão, controle de Cruzeiro adaptativo com Stop&Go, assistente de frenagem e de cruzamentos, reconhecimento de placas de trânsito e total de 7 airbags.