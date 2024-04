Teste com o novo Renault Kardian: o que ele tem de Sandero? SUV compacto surpreende pela entrega de itens de série e desempenho do motor 1.0 turbo

Depois de conhecer o Renault Kardian no evento de lançamento, onde o SUV compacto chegou em três versões estreando uma nova fase para a marca no Brasil, o R7-Autos Carros testou a novidade por uma semana.

RENAULT KARDIAN 2024: vai superar Fiat Pulse e Volkswagen Nivus? É melhor que um SANDERO? E o preço? Veja o vídeo!

Durante esse período foi possível levar o Kardian às mais distintas situações entre estrada e uso urbano onde a pergunta mais ouvida pelo consumidor comum, frentista, vizinhos e pessoas na rua era se esse novo carro tem qualquer relação com o atual Sandero.

O Kardian estreou no Brasil feito sobre uma nova plataforma chamada RGMP (Renault Group Modular Platform) e estreia com três versões em um portfólio enxuto sempre com motor 1.0 turbo TCe de 125cv e 22kgfm de torque combinado com transmissão de dupla embreagem (EDC Efficient Dual Clutch) de seis marchas. O Kardian é mais barato que Fiat Pulse e Volkswagen Nivus? Quais são os itens de série de cada versão?

A bordo desse teste feito com a versão Premier Edition, estamos falando do modelo mais completo do Kardian. Ele tem controle de Cruzeiro adaptativo e um pacote com mais 12 itens de segurança, bancos que mesclam couro e tecido, nova multimídia, freio eletrônico de estacionamento e itens inéditos no segmento como alavanca de câmbio do tipo joystick e controle de modos de condução.

Na cidade

O primeiro desafio com o Renault Kardian é um teste urbano sob o trânsito intenso. Por ser uma novidade, ele chama bastante a atenção do trânsito especialmente nesta cor laranja. Logo no primeiro contato com o carro é possível perceber que o motor 1.0 turbo é bastante ágil embora não seja o mais potente do segmento. Isso se deve a escolha do câmbio que é um dupla embreagem que tem trocas bem justas e bom aproveitamento dos 125cv do carro.

A ergonomia é muito boa, bem mais refinada do que nos carros de projeto mais antigo como Sandero e o Logan. Estes dois tem painel elevado e uso extensivo de plástico rígido. No caso do Kardian, o acabamento é muito bem cuidado Com direito a um revestimento central no painel e nas forrações de porta. Os passageiros gostaram do espaço traseiro do Kardian e o porta malas de 410 litros mas não há saída de ar para eles no banco de trás.

A multimídia tem formato e interface parecida com o do antigo sistema Média Nav mas é uma outra novidade. Agora ela tem 8 polegadas e não mais 7 com conexão Android Auto e Apple CarPlay com espelhamento sem fio, câmera de ré e linhas guia além dos sensores.

Chama atenção a eficiência do controle de modos de condução que a Renault chama de “Multi View” e altera os parâmetros de resposta do acelerador e do câmbio.

Na estrada

Seguindo o roteiro do teste, testamos o Kardian amplamente em trechos de estrada. É possível perceber que o novo motor 1.0 não tem nenhuma relação com as versões mais potentes já feitas do Sandero por aqui. Este motor é uma derivação do 1.3 turbo desenvolvido em parceria com a Mercedes Benz. Com 120/125cv o Kardian acelera com vigor sem atrasos na aceleração ou no câmbio.

Em entradas de curva o câmbio de dupla embreagem atua mantendo a tração o tempo todo o que favorece uma conduta esportiva. Não há mais aquele “buraco” comum em carros com câmbio do tipo CVT. Ao usar o modo de condução “perso” é possível ajustar dureza da direção, respostas do motor e o modo com que as informações aparecem no painel digital de vidro.

Os ajustes dos itens de segurança do pacote ADAS também é simplificado e estes itens funcionam com suavidade. Chama a atenção também o conforto acústico da cabine do Kardian e pouca vibração vinda do motor, algo tão comum em outros SUVs compactos.

O Kardian traz poucas ressalvas dentro de uma categoria onde estão Fiat Pulse e Volkswagen Nivus como concorrentes diretos. A versão Premier Edition sai por R$ 132,7 mil, uma escolha interessante do ponto de vista do desempenho e itens de série quando comparado com os rivais.

Kardian Première Edition (R$ 132.790)

Itens de série: pacote ADAS com 13 itens listados abaixo. Traz ainda carregador por indução, controle de modos de condução (Multi View), luzes ambiente, rodas com acabamento diamantado aro 17, bancos com acabamento exclusivo e teto biton de série. Trez controle de velocidade adaptativo (ACC), câmera Multiview (MVC), alerta de ponto cego (BSW), alerta de distância do veículo à frente (DW), sensor de estacionamento frontal, faróis de neblina em LED e sensor crepuscular.

Ficha técnica

O Renault Kardian apresenta as seguintes medidas: 4,12m de comprimento, 2,60 m de entre-eixos, 1,77m de largura e 1,60m de altura além de 410 litros de porta malas. O Kardian estreia o novo motor 1.0 turbo TCe de 120/125cv e 22kgfm de torque combinado com transmissão de dupla embreagem (EDC Efficient Dual Clutch) de seis marchas com shift paddles e alavanca de câmbio do tipo joystick “e-shifter”. O ângulo de entrada é de 20° e o de saída 36°.