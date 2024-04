Toyota mostra dois novos carros elétricos na China bZ3C e bZ3X são as versões de produção dos novos modelos feitos em parceria com a BYD e FAW

O nome bZ3 soa familiar para quem acompanha as novidades da Toyota. Ele começou na China como uma versão elétrica produzido a partir de um projeto conjunto entre a BYD e a Toyota. Agora ele ganha uma nova variante, na verdade duas versões, mostradas hoje ao público no Salão de Pequim, desta vez feitas com as parcerias entre a Toyota e a FAW e a GAC.

Toyota bZ3C em Pequim Toyota bZ3C em Pequim: elétrico para produção na China e EUA

E por que esses dois modelos são tão importantes? Primeiro que eles são o primeiro grande passo da Toyota, que é uma marca cética em relação a eletrificação total. E segundo que eles mostram a versão final dos carros elétricos da maior fabricante do mundo.

O bZ3C é uma espécie de crossover cupê com algumas mudanças em relação bZ3 conhecido com alguns toques de design que surgiram no novo Prius. Será feito em parceria com a FAW.

interior do bZ3C interior do bZ3C com console flutuante e duas telas

Nesta foto acima é possível ver o interior do veículo com console elevado e perfil com tela recuada, diferente da versão SUV. O veículo ainda está fechado e não foi revelado seu conteúdo ou a motorização

Toyota bZ3X Toyota Bz3X SUV elétrico - Autohome

Outra novidade é o bZ3X que mostra a versão SUV do mesmo projeto com linhas mais elevadas baseadas no conceito bZ FlexSpace Concept que foi desenvolvido com a Toyota e a GAC.

O interior do bZ3X mostra uma visão mais convencional das soluções que incluem o painel menor, multimídia e console elevado. Apesar das revelações a Toyota não divulgou nada a respeito da motorização dos dois veículos.

interior do Toyota bZ3X interior do SUV com console elevado e flutuante além de duas telas

Além do mercado chinês estes dois modelos devem ser produzidos nos Estados Unidos onde a Toyota está ampliando a estratégia de carros elétricos além dos híbridos hoje existentes. Gosta de carros eletrificados da Toyota? Veja o vídeo da linha Toyota Corolla Cross 2025: