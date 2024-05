Vendas de carros novos crescem 18% em abril: Polo e Strada são líderes

Alto contraste

Com mais dias úteis em abril de 2024, as vendas de carros novos que vem crescendo em ritmo mais forte, fechou o quadrimestre com 691.370 unidades, um salto em de 17,49% em relação ao mesmo período do ano passado. Só em abril o crescimento chegou a 18,24% já esperados uma vez que no ano passado a Páscoa e o feriado de Tiradentes reduziram os dias úteis no comércio de veículos e este ano não houve nem mesmo um feriado em dia de semana.

Fiat Strada (Fiat/Divulgação)

Segundo a Fenabrave, federação dos distribuidores de veículos, “o momento favorável se deve ao crédito e juros mais contidos que continuam tracionando o setor especialmente o mercado de automóveis e comerciais leves”, disse Andreta Jr., Presidente da Fenabrave.

Chevrolet Onix 2020 Chevrolet Onix 2020 (Divulgação)

No ranking das 10 marcas a grande surpresa fica por conta da trajetória da BYD que já ocupa a nona posição. A liderança está com a Fiat com 20,2% de market share seguida pela Volkswagen com 16% e a General Motors com 14,3%. A Toyota é a quarta colocada com bem atrás com 8,3% e a Hyundai é a quinta com 7,5%. A BYD já vendeu 21,9 mil unidades só neste ano e já tem 3,3% de share. Nem mesmo a CAOA Chery que vem se destacando com as vendas do Tiggo 5X e Tiggo 7 Sport com 18 mil unidades vendidas no quadrimestre foi capaz de alcançar a chinesa BYD.

Carros mais vendidos

Sem surpresas, o Volkswagen Polo vem mantendo a liderança de mercado com mais de 12 mil unidades vendidas em abril seguido pela Fiat Strada bem de perto com 11.497 unidades, Onix com 9.087 unidades e Argo com 8.599 unidades. Entre os SUVs, o T-Cross foi o mais vendido com 6.224 unidades seguido de perto pelo Tracker da Chevrolet com 5.670 unidades. Entre as picapes médias, a Hilux segue líder tranquila com 4.792 unidades e a Toro é líder entre as compactas com 3.896 unidades.

1º Volkswagen Polo 12.434

2º Fiat Strada 11.497

3º Chevrolet Onix 9.087

4º Fiat Argo 8.599

5º Hyundai HB20 8.194

6º Chevrolet Onix Plus 7.049

7º Volkswagen T-Cross 6.224

8º Chevrolet Tracker 5.670

9º Fiat Mobi 5.420

10º Volkswagen Saveiro 5.373

11º Hyundai Creta 5.335

12º Volkswagen Nivus 5.259

13º Renault Kwid 5.185

14 Toyota Hilux 4.792

15º Nissan Kicks 4.582

16º Jeep Renegade 4.382

17º Honda HR-V 4.285

18º Jeep Compass 3.914

19º Fiat Toro 3.896

20º Fiat Fastback 3.885