Desoneração da folha será mantida em 2024 Presidente do Senado e ministro da Fazenda se reuniram nesta quinta e chegaram a acordo para reoneração gradual dos 17 setores entre 2025 e 2027

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Wilson Dias/Agência Brasil - 23.1.2024)

Congresso e Governo chegaram a um acordo sobre a desoneração da folha. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será respeitado o prazo de reoneração total apenas a partir de 2028. Porém, a partir do ano que vem, inicia-se uma reoneração gradual. Nenhum setor será reonerado em 2024.

O anúncio foi feito após reunião, nesta quinta-feira (9), entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, e os ministros da Fazenda e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O governo enviará ao Supremo Tribunal Federal uma petição apresentando o acordo entre as partes, que modula os efeitos da liminar que suspendeu a desoneração da folha de pagamentos.

Ainda segundo Haddad, o percentual de reoneração será 5% em 2025, 10% em 2026, 15% em 2027 e 20% em 2028. À medida que a reoneração for feita na folha, haverá uma desoneração proporcional sobre o faturamento.

Nesse tempo, a Fazenda se comprometeu a encontrar uma forma de compensação para a perda de arrecadação. O governo enviará uma proposta a ser analisada pelo Congresso Nacional.

O presidente do Senado afirmou que um acordo sobre a reoneração ainda está sendo construído com os municípios. Uma reunião sobre o assunto ocorrerá na próxima segunda-feira (13).

