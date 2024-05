Lula volta ao RS e ministros anunciam nova liberação de recursos Lula retornará ao Rio Grande do Sul neste domingo. Ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Saúde, Nísia Trindade, falaram com exclusividade ao blog

Lula retornará ao Rio Grande do Sul neste domingo (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, voltará neste domingo (5) ao Rio Grande do Sul acompanhado de, pelo menos, nove ministros e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

De acordo com ministros ouvidos pelo blog, Lula se reunirá à noite com prefeitos de municípios atingidos pelas chuvas e pretende orientar o preenchimento de documentos com informações necessárias para que o governo possa definir o valor a ser liberado na Medida Provisória, que deve ser publicada nos próximos dias, com liberação de crédito extraordinário.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, explicou que mais de trezentas prefeituras precisam preencher o “plano de trabalho” com detalhes das necessidades de cada local.

“O governo federal precisa saber quantas pessoas foram impactadas, quantas casas caíram, quantas foram alagadas, mas a água já abaixou, quantas ainda estão alagadas... Porque, com isso, dimensiona os recursos e libera o quanto antes”, disse.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse ao blog que a pasta instalou um Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública (COE) para coordenar as atividades junto às secretarias, Fiocruz, Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Saúde e Conselho de Secretários Municipais de Saúde.

Segundo ela, há um esforço para evitar o desabastecimento e reforçar o atendimento nos hospitais afetados. A ministra afirmou, ainda, que serão instalados hospitais de campanha no Rio Grande do Sul. Um deles começará a funcionar neste domingo, em Canoas (RS).

“Estamos definindo com as secretarias estadual e municipais das localidades afetadas a instalação de hospitais de campanha e também com o Grupo Hospitalar Conceição, vinculado ao ministério, a transferência de pacientes, entre outras ações necessárias”, disse a ministra.

Na noite de sexta-feira, a pasta autorizou o pagamento de quase R$ 540 milhões em emendas parlamentares ao estado do Rio Grande do Sul para apoiar e prestar assistência aos municípios. Nísia destacou que novos recursos serão liberados.

“Haverá mais recursos, mas estamos finalizando essa parte. Também profissionais da Força Nacional do SUS estão se deslocando para lá. São profissionais muito experientes nesse tipo de calamidade”, contou ao blog.

O ministro Renan Filho também pontuou ações da pasta no Rio Grande do Sul.

“Nós estamos trabalhando, sobretudo, para corrigir uma avaria que foi feita em uma ponte próxima a Santa Maria, na BR 392, e também aquele arrastamento da estrada, em Eldorado do Sul, na BR 290, para garantir o acesso da capital até a região central do estado. Além disso, estamos trabalhando para liberar as novas pontes sobre o Rio dos Sinos, que vai ser muito importante para facilitar o acesso da capital até à região serrana do estado, que também foram duas regiões muito atingidas”, afirmou o ministro.