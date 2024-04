Armas automáticas, granadas e bombas incendiárias em ataque em Moscou

Blog do Nolasco |Do R7

Informações do Serviço Federal de Segurança da Rússia indicam que foram usadas armas automáticas, granadas e bombas incendiárias pelos ao menos cinco terroristas que invadiram uma casa de shows de Moscou, nesta sexta-feira (22).

Terroristas usaram armas automáticas e bombas incendiários em atentado em casa de shows Terroristas usaram armas automáticas e bombas incendiários em atentado em casa de shows (Reprodução/X/@RussianEmbassy)

De acordo com as primeiras informações de agências estatais, entre as vítimas, 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. A maioria ia assistir uma apresentação artística.

No momento, as equipes de buscas continuam resgatando pessoas do telhado do prédio da sala de concertos, enquanto bombeiros tentam extinguir as chamas. Os atiradores ainda não foram identificados e as autoridades de segurança tratam o caso como um atentado terrorista.