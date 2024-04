Brasil volta a ter voo direto para a China

Alto contraste

Ministro Silvio Costa Filho quer ampliar negócios com a China José Cruz / Agência Brasil

O Brasil volta a ter um voo direto para o seu principal parceiro comercial, a China. A rota de Guarulhos a Pequim, que estava interrompida desde a pandemia, voltará a ser feita pela cia aérea chinesa Air China.

Para o trajeto será usado um Boeing 787-9, com capacidade para 293 passageiros. A rota é uma das mais longas do mundo, atravessando quatro continentes e 11 países. O voo tem 25 horas e 55 minutos de duração.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, explicou ao blog que, “quer ampliar o turismo de negócios, já que China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil”, frisou. Ainda de acordo com o ministro, a ideia também é “ampliar o turismo.”

Nos últimos 3 meses, segundo a pasta dos Portos e Aeroportos, houve crescimento de mais de 20% de voos internacionais. “São novos voos internacionais no Brasil, novos voos para a América do Sul, para o mercado Americano, para a Europa. Estamos dialogando com a Arábia Saudita também e dialogando com o mercado árabe que tem um grande potencial para o Brasil”, afirmou Costa Filho.