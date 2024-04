Blog do Nolasco |Thiago Nolasco, do R7, em Moscou e Thiago Nolasco

Putin é reeleito presidente da Rússia e diz que mundo pode estar a um passo da 3ª Guerra Mundial Com mais de 80% das urnas apuradas, mandatário permanecerá à frente do país por mais seis anos

Putin ameaçou anexar definitivamente territórios da Ucrânia Putin ameaçou anexar definitivamente territórios da Ucrânia (Divulgação/Oficial Kremlin - 12/03/2023)

Com 80% das urnas apuradas, Vladimir Putin permanecerá à frente da Presidência da Rússia por mais seis anos. Na primeira coletiva de imprensa após a confirmação da vitória, o mandatário agradeceu pelos votos recebidos e disse que o mundo estará a um passo da Terceira Guerra Mundial se nações da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) colocarem homens na guerra contra a Ucrânia.

"Penso que tudo é possível no mundo moderno. É claro para todos que isto estará a um passo de uma Terceira Guerra Mundial em grande escala. Acho improvável que alguém esteja interessado nisso", afirmou.

Putin afirmou também que estará disposto a trabalhar e a negociar com os Estados Unidos, independentemente de quem será eleito pelos americanos em novembro.

Observadores independentes relataram violações que teriam ocorrido nas assembleias de voto em todo o país durante os três dias de eleição. Estas incluíam queixas mais tradicionais sobre funcionários públicos serem forçados a votar, votos fraudulentos e relatos de que nas eleições de 2024 as autoridades por vezes nem sequer tentaram dar aos eleitores a oportunidade de votar secretamente.

Ainda na coletiva de imprensa, Putin considerou criar o que ele chama de "zona sanitária" na fronteira com a Ucrânia. "Não excluo isso, tendo em conta os trágicos acontecimentos ocorridos hoje, seremos forçados em algum momento a criar uma certa 'zona sanitária' nos territórios atuais subordinados ao regime de Kiev", afirmou.

Na prática, Putin ameaça ocupar definitivamente uma parte do território ucraniano e criar uma área de "proteção".

Até a publicação deste texto, o mandatária tinha 87,1% dos votos apurados.