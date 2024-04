Abastecer o carro com etanol é mais vantajoso que gasolina em oito estados e no DF O critério considera que o biocombustível é mais competitivo quando o preço do litro atinge até 70% do valor do derivado de petróleo

Preço da gasolina se mantém estável no ano (ROMILDO DE JESUS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 19.04.2024)

O etanol ficou mais vantajoso que a gasolina em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiá, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Acre e Distrito Federal na semana encerrada neste sábado (27). Nos demais estados, continua mais interessante abastecer o carro com gasolina.

De acordo com o levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), de 21 a 27 de abril, o preço médio do litro da gasolina atingiu R$ 5,84 nos postos do país. preço do litro da gasolina aumentou 0,7% (R$ 0,04) em relação ao período anterior, quando estava em R$ 5,80. Já valor médio do etanol subiu de R$ 3,81 para R$ 3,85 o litro.

Na média dos postos pesquisados no país, o etanol está com paridade de 65,92% ante a gasolina, portanto favorável na comparação com o derivado do petróleo.

A paridade estava em 62,03% em Mato Grosso; 64,79% em Mato Grosso do Sul; 65,49% em São Paulo; 62,85% em Goiás; 67,94% em Minas Gerais; 65,84% no Paraná; e 68,82% no Distrito Federal.

O critério considera que o biocombustível é mais competitivo quando o preço do litro atinge até 70% do valor do derivado de petróleo.

Veja os preços dos combustíveis nos estados e no DF

Preço médio do litro da gasolina

• ACRE - R$ 6,83

• ALAGOAS - R$ 5,84

• AMAPÁ - R$ 5,62

• AMAZONAS - R$ 6,35

• BAHIA - R$ 6,29

• CEARÁ - R$ 5,70

• DISTRITO FEDERAL - R$ 5,87

• ESPÍRITO SANTO - R$ 5,87

• GOIÁS - R$ 5,85

• MARANHÃO - R$ 5,63

• MATO GROSSO - R$ 5,90

• MATO GROSSO DO SUL - R$ 5,68

• MINAS GERAIS - R$ 5,77

• PARÁ - R$ 5,88

• PARAÍBA - R$ 5,72

• PARANÁ - R$ 6,03

• PERNAMBUCO - R$ 5,95

• PIAUÍ - R$ 5,72

• RIO DE JANEIRO - R$ 5,72

• RIO GRANDE DO NORTE - R$ 5,87

• RIO GRANDE DO SUL - R$ 5,84

• RONDÔNIA - R$ 6,37

• RORAIMA - R$ 6,15

• SANTA CATARINA - R$ 5,98

• SÃO PAULO - R$ 5,65

• SERGIPE - R$ 6,24

• TOCANTINS - R$ 6,11

Preço médio do litro do etanol

• ACRE - R$ 4,74

• ALAGOAS - R$ 4,25

• AMAPÁ - R$ 4,99

• AMAZONAS - R$ 4,30

• BAHIA - R$ 4,53

• CEARÁ - R$ 4,49

• DISTRITO FEDERAL - R$ 4,04

• ESPÍRITO SANTO - R$ 4,19

• GOIÁS - R$ 3,88

• MARANHÃO - R$ 4,38

• MATO GROSSO - R$ 3,66

• MATO GROSSO DO SUL - R$ 3,68

• MINAS GERAIS - R$ 3,92

• PARÁ - R$ 4,36

• PARAÍBA - R$ 4,12

• PARANÁ - R$ 3,97

• PERNAMBUCO - R$ 4,52

• PIAUÍ - R$ 4,13

• RIO DE JANEIRO - R$ 4,11

• RIO GRANDE DO NORTE - R$ 4,48

• RIO GRANDE DO SUL - R$ 4,54

• RONDÔNIA - R$ 4,78

• RORAIMA - R$ 4,79

• SANTA CATARINA - R$ 4,35

• SÃO PAULO - R$ 3,70

• SERGIPE - R$ 4,70

• TOCANTINS - R$ 4,29

Fonte: ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)

Para calcular

A conta leva em consideração que o etanol de cana ou de milho, devido ao menor poder calorífico, deve ter um preço-limite de 70% do valor do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Ou seja, vale a pena abastecer com etanol se seu preço estiver abaixo de 70% do da gasolina.

Mercado

Os combustíveis têm registrado preços quase estáveis neste ano nos postos do país. Isso ocorre, desde maio de 2023, depois da implementação da nova política da Petrobras, que prevê reajustes nas refinarias, dependendo do mercado. O último aumento da gasolina nas refinarias, por exemplo, foi em 21 de outubro do ano passado, e do diesel, em 27 de dezembro.

