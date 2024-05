Restaurantes esperam aumento de 20% do faturamento no domingo, Dia das Mães Em comparação a um domingo comum, alta vai de 50% a 100%, dependendo da estrutura de cada estabelecimento

Alto contraste

A+

A-

Movimento deve dobrar nos restaurantes no Dia das Mães (FERNANDO SCIARRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 10.02.2015)

Os bares e restaurante se preparam para dobrar a demanda neste domingo (12), Dia das Mães. Segundo pesquisa feita pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), 61% dos empresários esperam que o faturamento aumente 20%, em relação ao mesmo período de 2023.

Em comparação a um domingo comum, a alta no faturamento vai de 50% a 100%, dependendo da estrutura de cada estabelecimento, já que as famílias costumam permanecer mais tempo nos locais.

A data é a que mais movimenta o setor, seguida pelo Dia dos Namorados, em 12 de julho.

“O aumento no faturamento ameniza o saldo negativo de muitos empresários, pois auxilia no equilíbrio financeiro dos bares e restaurantes, principalmente aqueles que estão operando com preços abaixo da inflação. A data também contribui de forma expressiva para a geração de empregos, a maioria das casas contratam neste período, com o objetivo de oferecer uma boa experiência aos clientes”, afirma Luiz Hirata, presidente da AbraselSP.

Publicidade

Os estabelecimentos contrataram mão de obra temporária, em média de 2 a 4 prestadores de serviços, o que pode ser uma oportunidade de efetivação, de acordo com a associação.

Outro destaque é a opção pelo delivery no almoço e no jantar, já que muita gente evita as filas de espera nos restaurantes. O percentual de entregas aumenta de 10% a 20%. Muitos clientes preferem retirar o pedido pessoalmente (take way), neste caso, o faturamento aumenta cerca de 15%, comparando ao movimento de um domingo comum.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.