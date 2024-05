Contribuinte tem 30 dias para declarar o Imposto de Renda 2024

Alto contraste

Prazo para a entrega da declaração do IR 2024 termina em 31 de maio (Juca Varella/Agência Brasil - 12.03.2024)

O contribuinte tem 30 dias para entregar a declaração do Imposto de Renda 2024. Quem ainda não juntou os documentos para acertar as contas com o Fisco deve se planejar. O prazo, que começou em 15 de março, termina às 23h59 do dia 31 de maio.

Segundo o balanço da Receita Federal, até a noite desta quarta-feira (1º), 20,2 milhões de contribuintes haviam enviado o documento. O número representa 47% do total previsto, de 43 milhões de declarações neste ano.

A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 ao longo do ano passado. Os atrasados que ultrapassarem o prazo limite ficam sujeitos a uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido, além de risco de registrar problemas com seu o CPF.

Aqueles que entregarem a declaração até o dia 5 de maio poderão entrar no primeiro lote de restituição, marcado também para o dia 31 de maio.

A Receita Federal recomenda aos contribuintes que querem receber logo o valor que envie o documento até a data mesmo para aqueles que se encontram na lista de prioridades legais.

O primeiro será pago no dia 31 de maio. Os seguintes virão em 28 de junho, 31 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro.

Já no dia 10 de maio, vence o prazo de envio da declaração para quem tem imposto a recolher e pretende optar pelo pagamento por meio de débito automático na primeira cota, ou na cota única.

