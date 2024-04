Enem dos Concursos vai eliminar candidato que estiver com celular ligado durante a prova Para evitar fraudes, será proibido sair com o caderno de provas e fazer anotações no cartão de confirmação; candidatos terão digitais e exame grafológico coletados

Concurso unificado terá detector de metal Concurso unificado será realizado em 5 de maio (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos, terá uma série de medidas de segurança para evitar fraudes. Com previsão de 2,1 milhões de candidatos, a prova será realizada no próximo dia 5 de maio, em 228 cidades brasileiras.

Os candidatos não poderão levar os cadernos quando terminarem a prova ou fazer qualquer anotação no cartão de confirmação da inscrição. O objetivo é evitar a ação de grupos criminosos que fraudam o processo com uso de ponto eletrônico.

Todos terão que passar por detector de metais, e também haverá coleta de digitais e exame grafológico (coleta de assinatura) nas salas de prova. Além disso, quem for flagrado com celular ligado durante o exame será eliminado.

Segundo Alexandre Retamal, coordenador-geral de Logística do Concurso Público Nacional Unificado, do Ministério da Gestão e da Inovação, as medidas de segurança foram adotadas por sugestão dos órgãos de segurança, como a Polícia Federal e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

“O processo envolve um forte esquema de segurança, desde a produção e entrega das provas até a checagem da identidade do candidato. Nosso objetivo é garantir a isonomia para todos e combater fraudes”, afirma Retamal.

O exame também conta com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Secretarias de Segurança Pública Estaduais.

As medidas de segurança

1) Proibição de levar o caderno de questões após a prova

Uma das principais fontes de fraudes das organizações criminosas em concursos públicos é o uso de pontos eletrônicos durante a aplicação. Os candidatos pertencentes às quadrilhas terminam as provas mais cedo e levam os cadernos de provas. As questões são resolvidas por membros das quadrilhas e enviadas por áudios, por meio de pontos eletrônicos, para quem ainda está nas salas fazendo o exame. “Ao impedir que todos saíam com os cadernos de prova, as camadas de segurança estarão sendo ampliadas’ comenta Alexandre Retamal.

2) Os locais de prova contarão com detectores de metais e de ponto eletrônico.

3) O PDF com os cadernos de provas serão divulgados a partir das 20 horas, do próprio dia da aplicação das provas (05/05), no site do Ministério da Gestão e da Inovação.

4) Exame grafológico e coleta de digitais para exame de biometria

Todos os candidatos terão digitais e material para o exame grafológico coletados durante a prova. O objetivo é garantir que o candidato que esteja prestando a prova será a mesma pessoa que irá tomar posse do cargo, em caso de aprovação.

5) Celulares

É importante ressaltar ainda que o candidato deverá desligar o celular e quaisquer equipamentos eletrônicos e deixá-los lacrados dentro de embalagens, que serão fornecidas por fiscais e aplicadores de provas. Se os fiscais constatarem que os celulares permaneceram ligados durante a realização das provas, o candidato será eliminado. “Para evitar qualquer problema, é importante que todos estejam tranquilos e sigam as orientações dos fiscais e aplicadores das provas”, esclarece Alexandre Retamal.





Confira os horários da prova no dia 5 de maio

Turno matutino

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Duração da prova: 2h30

Turno vespertino

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Duração da prova: 3h30

















