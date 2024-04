INSS começa a pagar primeira parcela do 13º salário nesta quarta-feira; veja calendário

Alto contraste

Primeira parcela do 13º salário será paga a 33,6 milhões de segurados (LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.03.2024)

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber nesta quinta-feira (24) a primeira parcela do 13° salário antecipado. A medida vai beneficiar 33,6 milhões de segurados, com R$ 33,4 bilhões destinados ao abono.

Os depósitos serão feitos de hoje ao dia 8 de maio, para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.412) (veja calendário abaixo). Os primeiros beneficiados serão os que têm cartão com final 1 (dígito antes do traço).

Para quem ganha acima do piso nacional, os créditos serão feitos de 2 a 8 de maio, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6.

Essa primeira parte do pagamento do abono vem sem descontos, como o do Imposto de Renda, por exemplo. Já na segunda parcela, que será depositada de 24 de maio a 7 de junho, é realizado o desconto de Imposto de Renda proporcional para segurados com até 64 anos de idade e com renda mensal acima de R$ 2.824,00.

Segundo o INSS, 27.640.302 pessoas recebem até um salário mínimo e 12.260.428 ganham acima do piso nacional. Desse total, 5.964.306 são benefícios assistenciais, segundo dados da folha de pagamento de abril.

Quem tem direito

Recebem o abono os beneficiários de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios administrados pelo instituto.

Já os segurados do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos de baixa renda acima de 65 anos e a pessoas carentes com deficiência, equivalente a um salário mínimo, não recebem o abono adicional.

As beneficiárias de salário-maternidade têm direito ao 13º proporcional. No entanto, ele é pago com a última parcela do benefício.

Calendário da primeira parcela do 13º

Quem ganha um salário mínimo

Final do benefício 1 – 24/04

Final do benefício 2 – 25/04

Final do benefício 3 – 26/04

Final do benefício 4 – 29/04

Final do benefício 5 – 30/04

Final do benefício 6 – 02/05

Final do benefício 7 – 03/05

Final do benefício 8 – 06/05

Final do benefício 9 – 07/05

Final do benefício 0 – 08/05

Quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 – 02/05

Final do benefício 2 e 7 – 03/05

Final do benefício 3 e 8 – 06/05

Final do benefício 4 e 9 – 07/05

Final do benefício 5 e 0 – 08/05

Como consultar

Pelo site:

· Acesse gov.br/meuinss

· Na página inicial, vá em “Entrar com gov.br”

· Depois, informe o CPF e clique em “Continuar”

· Na página seguinte, digite a senha e vá em “Entrar”

· Na página inicial, clique em “Extrato de Pagamento”

· No extrato estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário é o código 104

· É possível gerar o PDF, clicando no final da página em “Baixar PDF”

Pelo aplicativo:

· Abra o aplicativo Meu INSS

· Clique em “Entrar com gov.br”

· Informe o CPF e vá em “Continuar”, depois digite sua senha e vá em “Entrar”

· Na tela inicial, vá em “Extrato de pagamento”

· No extrato do mês referente ao pagamento do 13º estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104)

· É possível gerar o PDF, clicando no final da página em “Baixar PDF”

