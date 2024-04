Leilão da Receita tem iPhone, videogame e copo Stanley; veja como participar Os lotes serão expostos no saguão do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos nesta quarta (20) e quinta (21), das 9h30 às 16h30

A Receita Federal vai leiloar os produtos apreendidos ou abandonados no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 28 de março.

Smartphones, notebooks, itens de informática, acessórios e peças de celular, fones de ouvido, videogame, equipamentos de áudio e vídeo e até copo Stanley fazem parte dos 129 lotes.

Os lotes poderão ser visitados no saguão do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos (mezanino), nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21), das 9h30 às 16h30, sem necessidade de agendamento.

Há também ferramentas, peças mecânicas, produtos têxteis, bolsas, calçados, relógios e pedras preciosas, assim como bicicletas e automóveis. O leilão será realizado de forma eletrônica.

O lote 101, por exemplo, tem iPhone 14 Pro Max, com lance mínimo de R$ 4.000.

O período de recebimento das propostas vai das 8h do dia 26 de março até as 20h do dia 27 de março (horário oficial de Brasília).

A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e pessoas jurídicas se dará por meio do serviço Sistema de Leilão Eletrônico, acessado via e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), mas é preciso ter conta gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro.

A partir da arrematação, os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes.

"Vale destacar que as mercadorias do tipo “celular/acessório” não poderão ser comercializadas, ainda que arrematadas por pessoa jurídica", afirma a Receita em nota.

O edital, a relação das mercadorias e demais informações relativas ao leilão podem ser encontrados na página da Receita Federal (http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/817600/1/2024)

Mais informações sobre como participar dos leilões estão disponíveis no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/leilao)

