Mudança da taxa afeta até a cesta básica do brasileiro; entenda Principal instrumento de política monetária do país no combate à inflação, a Selic pode impactar empréstimos e aplicações

Alto contraste

A+

A-

Ataxa Selic impacta o dia a dia do brasileiro por ter um efeito direto na inflação. Principal instrumento de política monetária do Banco Central no controle da inflação, ela influencia todas as taxas de juros do país, tem um peso no bolso do consumidor quando se trata de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras.

Nesta quarta-feira (20), o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, de 11,25% ao ano para 10,75%.

"A taxa Selic influencia toda a nossa economia. Ela cai porque o IPCA, que é o índice que mede a nossa inflação, cai também. Então esse movimento impacta diretamente na compra de todos os itens da cesta básica", explica Renan Diego, especialista em investimentos.

Em um cenário de inflação alta, o Copom pode elevar a Selic para desestimular o consumo. A medida pode subir os juros do cartão de crédito, de empréstimos e de cheques. A estratégia busca levar o consumidor a adiar uma compra e, assim, controlar a inflação.

Publicidade

"A Selic também influencia os empréstimos e financiamentos porque os juros se baseiam nela e Isso vale para todos os tipos de financiamentos. É muito melhor fazer compras, empréstimos e financiamentos com a taxa Selic baixa", afirma o especialista.

No cenário oposto, de Selic mais baixa, a intenção do Copom é estabelecer uma política monetária para estimular o consumo e a economia ao baixar os juros ao consumidor. Na teoria, o crédito fica mais acessível, e o brasileiro volta a comprar.

"A queda da Selic representa uma boa oportunidade para renegociar os empréstimos e financiamentos. "Se a compra de um imóvel tiver sido realizada quando a Selic estiver alta e ela cair, é possível fazer essa renegociação com juros mais baixos. Caso a instituição não aceite, basta fazer a portabilidade da dívida para uma instituição com condições melhores", avalia Diego.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.