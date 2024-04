Alto contraste

Discalculia é um transtorno de aprendizado relacionado à aritmética na matemática. A criança com essa condição tem uma dificuldade para entender a correlação do símbolo, ou seja, o número escrito, com o que ele representa. A psicopedagoga Laura Delciello de Souza, do Hospital Albert Einstein, fala mais sobre o transtorno e o que os pais podem fazer para auxiliar as crianças.