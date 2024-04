Saiba o que é a Lei do Cangaço que está em análise no Senado Crimes cometidos por bandos armados em cidades do interior podem ter penas ampliadas

Um Projeto de Lei de autoria do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) que aumenta a pena para crimes considerados como Novo Cangaço já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está em análise no Senado. “Essas estruturas do Novo Cangaço, como o próprio nome diz, é quase uma estrutura paramilitar. 50 homens armados de fuzis tomam uma cidade, fecham as entradas, capturam os policiais e com isso assaltam bancos”, explica Sanderson.