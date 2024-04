Alto contraste

A+

A-

Um tratamento inédito para uma doença cardíaca comum em idosos acima de 70 anos começou a ser testado no Brasil. O cardiologista Mohamad Said Ghandour, do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, explica como é a técnica para a substituição da válvula tricúspide sem que seja preciso abrir o peito do paciente.