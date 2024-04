Vilipêndio a cadáver: especialista explica o crime que pode estar relacionado ao caso do Tio Paulo Idoso que foi levado morto pela sobrinha para fazer um empréstimo em um banco no Rio

O caso do Tio Paulo , o idoso que foi levado morto pela sobrinha para fazer um empréstimo em um banco no Rio de Janeiro, ganhou o mundo na semana passada. Victor Quintiere, professor de direito penal do Centro Universitário de Brasília (CEUB), explica como a legislação brasileira tipifica o crime de vilipêndio a cadáver, que pode estar relacionado a esse caso.