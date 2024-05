Manter uma rotina de vida é essencial para a saúde mental Mudar hábitos de vida precisa ser feito de forma gradual e realista com respeito à individualidade

Depressão é uma doença complexa heterogênea, que requer avaliação multidisciplinar (Freepik/@freepik)

Muitos pacientes que me procuram no consultório me perguntam quanto tempo o medicamento demorará para fazer o efeito terapêutico. Respondo aos pacientes que há uma série de parâmetros que precisam ser ajustados, além das questões biológicas, principalmente aqueles relacionados aos neurotransmissores (mensageiros químicos cerebrais) como serotonina, norepinefrina, dopamina, glutamato e outros.

Sabemos que mudanças de hábitos de vida como exercícios físicos regulares, boa alimentação, socialização, espiritualidade e lazer são fundamentais na recuperação dos pacientes.

Depressão é uma doença complexa heterogênea, que requer avaliação multidisciplinar. E sabemos que ninguém muda hábito de vida de uma hora para outra.

A doença pode gerar um aprendizado a todos nós nos levando a um compromisso com a vida saudável. Quando criamos hábitos saudáveis e regulares, evitamos muitas fontes de estresse e comportamentos autodestrutivos, sejam relacionados ao sedentarismo, alcoolismo, tabagismo ou compulsões.

Pessoas indisciplinadas e desorganizadas não conseguem sair da inércia e muitas vezes sequer têm noção dos malefícios que involuntariamente ocasionam para diversas esferas de suas vidas. Podem gerar infelicidade não apenas para elas, mas para quem convive ao lado delas.

O importante é o estabelecimento de metas exequíveis e que tudo seja conquistado aos poucos, de forma gradual e sem exageros ou excessivas autocobranças e eventuais frustrações por alguns fracassos normais na busca dessa mudança.

