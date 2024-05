ABEAR divulga malha aérea emergencial para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina Associação Brasileira das Empresas Aéreas informa que, com o fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por tempo indeterminado, suas associadas GOL e LATAM, mais a Azul, ampliaram a oferta de voos e assentos para cidades dos dois estados

ABEAR: malha aérea emergencial para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Vinicius Magalhaes)

Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) informa que, com o fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por tempo indeterminado, suas associadas GOL e LATAM, mais a Azul, ampliaram a oferta de voos e assentos para cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A malha emergencial compreende, neste primeiro momento, seis aeroportos no RS e três em SC.

A Base Aérea de Canoas passará por uma avaliação técnica conjunta da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Fraport, concessionária do Aeroporto Salgado Filho, e poderá receber voos comerciais, observados os requisitos de operação e segurança.

Confira abaixo detalhes da malha de voos extras das associadas GOL e LATAM. As duas empresas operam em outros aeroportos do RS e SC não listados abaixo e estão atentas à demanda de voos e à situação do Rio Grande do Sul para readequar suas malhas.

MALHA EMERGENCIAL(Malha sujeita à alteração. Consulte os sites das companhias aéreas)

LATAM (de 14 a 30 de maio)

Voos diários adicionaisGuarulhos (GRU) x Florianópolis (FLN)Florianópolis (FLN) x Guarulhos (GRU)Guarulhos (GRU) x Jaguaruna (JJG)Jaguaruna (JJG) x Guarulhos (GRU)Guarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ)Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU)

+ 4 frequências semanaisGuarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ)Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU)

+ 2 frequências semanaisCongonhas (CGH) x Caxias do Sul (CXJ)Caxias do Sul (CXJ) x Congonhas (CGH)

GOL (de 14 a 30 de maio)

Voos diários adicionaisCongonhas (CGH) x Florianópolis (FLN)Florianópolis (FLN) x Congonhas (FLN)Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN)Florianópolis (FLN) x Galeão (GIG)Guarulhos (GRU) x Passo Fundo (PFB)Passo Fundo (PFB) x Guarulhos (GRU)Congonhas (CGH) x Caxias do Sul (CXJ)Caxias do Sul (CXJ) x Congonhas (CGH)

+ 2 frequências semanaisGaleão (GIG) x Florianópolis (FLN)Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG)

+ 3 frequências semanaisGaleão (GIG) x Florianópolis (FLN)Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG)

+ 1 frequência semanalGaleão (GIG) x Florianópolis (FLN)Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG)

*ChapecóGOL operará com aviões maiores nas rotas que envolvem a cidade catarinense, ofertando maior número de assentos

Azul (de 11 a 14 de maio)

Sábado (11)Campinas (VCP) x Santo Ângelo (GEL)Santo Ângelo (GEL) x Campinas (VCP)

Domingo (12)Campinas (VCP) x Santa Maria (RIA)Santa Maria (RIA) x Campinas (VCP)Curitiba (CWB) x Uruguaiana (URG)Uruguaiana (URG) x Curitiba (CWB)

Segunda-feira (13)Campinas (VCP) x Santo Ângelo (GEL)Santo Ângelo (GEL) x Campinas (VCP)Curitiba (CWB) x Uruguaiana (URG)Uruguaiana (URG) x Curitiba (CWB)

Terça-feira (14)Campinas (VCP) x Santa Maria (RIA)Santa Maria (RIA) x Campinas (VCP)

A malha aérea no Rio Grande do Sul e Santa Catarina pode ser alterada a qualquer momento. Procure as empresas para mais informações.





