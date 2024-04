Aena lança programa de incentivo para aumento de passageiros em aeroportos Projeto prevê reembolso de tarifas de acordo com o aumento no fluxo de passageiros

Objetivo da concessionária é oferecer um cenário positivo para as companhias aéreas e incentivar a aviação brasileira Aena Brasil

A Aena, maior operadora aeroportuária no Brasil, lançou um programa de incentivo para o desenvolvimento da aviação brasileira. O projeto tem como foco recompensar as companhias aéreas de acordo com o aumento na quantidade de passageiros em 16 aeroportos sob sua gestão, contemplando os estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. A política é válida para o período de 1º de abril a 30 de outubro de 2024.

O objetivo é oferecer um cenário positivo para que as companhias aéreas possam elevar suas participações nos aeroportos da Aena. “Como maior operadora aeroportuária do país, trabalhamos para incentivar a aviação brasileira, reduzindo custos das companhias aéreas e melhorando as opções dos passageiros”, afirma Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Aena Brasil.

No caso de voos domésticos, o programa prevê o reembolso de 100% das tarifas de passageiros adicionais em cada rota operada pelas companhias aéreas em 16 aeroportos da Aena. No caso dos seis aeroportos do Nordeste, administrados pela Aena desde 2020, a base de comparação será o mesmo período de 2023. Nos dez aeroportos dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará, que passaram à gestão da Aena a partir de outubro do ano passado, a base de comparação será o mês de março deste ano.

Para os voos internacionais, o programa de incentivo é válido para os seis aeroportos sob administração da Aena no Nordeste. O projeto prevê o reembolso de 100% da tarifa de passageiros média correspondente ao número de embarques adicionais na temporada. Nesse caso, a base de comparação será o mês de março de 2024. Para novas rotas internacionais, o incentivo permanece até 31 de março de 2025.

Para promover mais operações cargueiras internacionais nos aeroportos do Nordeste, a Aena incluiu no programa o reembolso de 50% da tarifa de aterrissagem em operações adicionais em relação ao mesmo período de 2023, desde que haja pelo menos 25 operações durante a temporada.

As companhias que aderirem ao programa de incentivo ainda podem contar com o apoio da Aena para a promoção das ligações. A concessionária irá disponibilizar a divulgação de novos voos e rotas nos painéis publicitários localizados dentro dos aeroportos, banners promocionais no site da Aena, além de campanhas em suas redes sociais.

Sobre a Aena BrasilAena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos, gerindo 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países. A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques. Em 2023, seus aeroportos movimentaram mais de 410 milhões de passageiros, sendo 283 milhões na Espanha e 41 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os equipamentos de infraestrutura do Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS). Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB). Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de participar na gestão de aeroportos no México (12) e Jamaica (2).