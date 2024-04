ALTA e Voepass levam a conferência ALTA CCMA & MRO 2024 às alturas Parceria inédita envelopa o símbolo do maior evento de manutenção e compras técnicas da América Latina e do Caribe na cauda de uma aeronave

ALTA e VOEPASS: parceria VOEPASS

Com 60 anos de trajetória, a Conferência ALTA CCMA & MRO vai aterrizar no Rio de Janeiro, de 3 a 5 de junho de 2024. Trata-se da maior e mais antiga reunião de executivos das áreas técnicas, manutenção e compras das companhias aéreas e fornecedores da aviação na região.

Neste evento histórico, a ALTA (Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo) e a Voepass, uma das principais companhias aéreas regionais do Brasil, anunciam uma parceria inédita: um adesivo promocional da conferência será exibido na cauda de uma das aeronaves ATR/600 da Voepass.

A parceria entre a ALTA e a Voepass é um esforço conjunto para impulsionar a contribuição da indústria aérea no país, e para reafirmar o compromisso mútuo com a segurança das aeronaves. Em um setor onde a manutenção é uma palavra-chave, a Voepass destaca-se ainda mais, com seu próprio centro de manutenção, reparo e revisão (MRO) localizado setor de Hangares do Aeroporto Leite Lopes em Ribeirão Preto, São Paulo. Este MRO é uma peça fundamental na garantia da segurança e eficiência da frota da empresa. Atualmente a equipe de manutenção é homologada para realizar todos os checks de manutenção requeridos pelas aeronaves ATR, inclusive o check de 36 mil ciclos, o mais complexo deste modelo, além de todas as manutenções nas aeronaves ERJ-145 e EMB-120 Brasília.

“Estamos entusiasmados em unir forças com a ALTA para trazer esta iniciativa inédita. O envelopamento da ALTA CCMA & MRO em uma de nossas aeronaves destaca nosso compromisso contínuo com os mais altos padrões de segurança e eficiência na manutenção, enquanto demonstra nosso apoio à comunidade da aviação na América Latina e no Caribe”, disse o CEO da Voepass, Eduardo Busch.

Para José Ricardo Botelho, CEO da ALTA, essa é uma oportunidade única e mostra a força das conferências realizadas pela associação. “A ALTA sempre se esforça para promover os melhores fóruns de debate de temas importantes para o setor, visando as melhores práticas e a excelência na aviação. E esta parceria exemplifica perfeitamente esses valores compartilhados.”

O adesivo da ALTA CCMA & MRO estará em exibição em uma das aeronaves da Voepass até o final do evento, dia 5 de junho, em cerca de 15 rotas, proporcionando uma chance para os passageiros e observadores da aviação testemunharem esta colaboração histórica entre as duas organizações do setor.

Concurso

A ALTA e a Voepass vão proporcionar uma oportunidade de voar no trecho Ribeirão Preto – Rio de Janeiro (SDU). Basta fazer uma foto ou vídeo do adesivo da cauda da aeronave em algum aeroporto do país e compartilhar conosco. Não perca essa oportunidade única!

Entre todos os usuários que publicarem a foto em suas redes sociais e nos marcarem, entre 23 de abril e 31 de maio, um vencedor será escolhido aleatoriamente. O sorteio será realizado em 1º de junho.

Você pode nos marcar em nossas redes sociais:

Instagram: alta_aero e voepassoficial

Linkeidn: ALTA Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo e VOEPASS Linhas Aéreas

É essencial que você nos mencione na publicação para vê-la e ser considerado no concurso.

Aeroportos por onde o avião vai passar:

CAC-Cascavel, RAO-Ribeirão Preto, CGH-Congonhas, SDU-Santos Dummond, GRU-Guarulhos, CXJ-Caxias do Sul, IZA-Juiz de Fora, RVD-Rio Verde, MGF-Maringa, IPN-Ipatinga, JOI-Joinvile, POA-Porto Alegre, PPB-Parnaiba entre outros.

Veja como tornamos essa iniciativa possível aqui:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7188537689053278208

Sobre o CCMA

Com a participação de 700 pessoas, o evento promete injetar mais de 1 milhão de dólares na economia local, de forma direta, indireta e catalisada. Ao longo dos três dias de conferência, muitos acordos comerciais são firmados entre as companhias aéreas e os fornecedores, criando oportunidades para o crescimento da indústria na região. Além disso, há reuniões dos dois grandes comitês da ALTA: Compras Técnicas e Manutenção, cujo foco é compartilhar as melhores práticas e tecnologias do setor.

O evento reúne especialistas da indústria para discutir soluções que visam aprimorar a eficiência e maximizar o desenvolvimento do setor, bem como seu impacto social e econômico nas comunidades. Além disso, a conferência tem como objetivo promover networking e impulsionar negócios. Destaca-se também seu formato único, que facilita mais de 2 mil reuniões entre as companhias aéreas e os fornecedores, enquanto promove uma agenda acadêmica que mantém o setor atualizado com as últimas tendências.