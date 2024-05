American Airlines acrescenta voos internacionais para o verão do Hemisfério Norte Companhia voará com mais assentos e terá 10% mais decolagens do que no verão passado em todo o sistema, com 8% mais voos internacionais

American Airlines: mais voos no verão do Hemisfério Norte (Arte - American Airlines)

A temporada de viagens de verão no hemisfério norte está prestes a chegar, e a American Airlines e seus mais de 130.000 membros de equipe estão prontos para atender os clientes durante o período de pico de viagens. Após o forte desempenho operacional durante as férias de inverno, a companhia continua a oferecer uma operação segura e referência no setor. Para isso, investe em novas tecnologias para levar os passageiros a seus destinos com mais rapidez e eficiência. Entre 17 de maio e 3 de setembro, a American espera receber mais de 72 milhões de clientes.

Mais voos internacionaisNeste verão no hemisfério norte, a companhia aérea irá voar para oito novos destinos internacionais, incluindo Copenhague, Dinamarca (CPH); Governor’s Harbour, Bahamas (GHB); Nápoles, Itália (NAP); Nice, França (NCE); Ocho Rios, Jamaica (OCJ); Tijuana, México (TIJ); Tulum, México (TQO); e Veracruz, México (VER). Com esses voos adicionais, a American operará até 440 voos diários a partir de 119 destinos internacionais, representando 8% a mais de voos do que no verão anterior.

Em outubro deste ano, a companhia aérea também planeja lançar o serviço para Brisbane, Austrália (BNE).

A American começou a se preparar para a temporada de viagens no ano passado, contratando e treinando membros da equipe, garantindo que seus parceiros fornecedores estivessem prontos e preparando suas aeronaves, equipamentos e instalações. Isso inclui o trabalho antecipado em sua frota para reduzir os atrasos na manutenção, o foco em sistemas que mantêm as aeronaves refrigeradas e o aproveitamento dos investimentos em ferramentas e tecnologia.

Isso ocorre no momento em que a American realiza a operação mais confiável de sua história. No ano passado, a companhia aérea cancelou o menor número de voos de sua história e obteve os melhores resultados de partidas e chegadas pontuais desde 2017. Com um foco contínuo na bagagem, a American melhorou o manuseio de bagagens em 15% em comparação com 2022.

“Graças ao trabalho árduo dos membros de nossa equipe, fornecedores e parceiros, a American está pronta para a temporada de viagens de verão no hemisfério norte”, disse David Seymour, diretor de operações da American Airlines. “Estamos ansiosos para recebê-los a bordo de um voo da American neste verão”.Visite a Newsroom para saber mais sobre a operação de verão da American e dicas de viagem.

Sobre o Grupo American Airlines

Para Cuidar das Pessoas na Jornada da Vida®. As ações do American Airlines Group Inc. são negociadas na Nasdaq sob o símbolo AAL, e as ações da empresa estão incluídas no S&P 500.

