Associação das aéreas publica boletim sobre a situação no Rio Grande do Sul Companhias estão aumentando as frequências de voos para outras cidades do RS e também com destino a Santa Catarina para ampliar o atendimento aos passageiros afetados

ABEAR: mitigação dos impactos do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (Reprodução)

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) informa que está trabalhando em conjunto com o Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e autoridades aeroportuárias na estruturação de uma nova malha aérea no Rio Grande do Sul que possa mitigar os impactos do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

As companhias aéreas estão aumentando as frequências de voos para outras cidades do Rio Grande do Sul e também com destino a Santa Catarina para ampliar o atendimento aos passageiros afetados. Atualmente, as associadas ABEAR possuem operações em Santa Maria, Santo Ângelo, Uruguaiana, Caxias do Sul, Passo Fundo e Pelotas, no Rio Grande do Sul, além de Chapecó, Jaguaruna e Florianópolis, em Santa Catarina.

A ABEAR ressalta que as regras de remarcação e reembolso para voos com origem e/ou destino para Porto Alegre foram flexibilizadas. Os passageiros devem entrar em contato com as companhias aéreas para obter orientações para reemissão dos bilhetes, sem custo.

As associadas ABEAR também estão colaborando com os esforços de ajuda humanitária coordenados pela Força Aérea Brasileira, transportando profissionais e doações para a população atingida pelas enchentes.

