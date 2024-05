Associadas ABEAR transportarão gratuitamente doações para o Rio Grande do Sul GOL, LATAM e VOEPASS se mobilizaram para transportar gratuitamente doações para a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Alto contraste

A+

A-

ABEAR: aéreas associadas se unem em ajuda ao Rio Grande do Sul (GOL)

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) informa que GOL, LATAM e VOEPASS se mobilizaram para transportar gratuitamente doações para a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Um avião da GOL decolou hoje (6) às 16h15 do Aeroporto de Congonhas (SP) em direção a Caxias do Sul (RS), com 6 toneladas de materiais como cobertores, colchões, roupas e água, e pousou por volta das 18 horas. A companhia, por meio do Instituto GOL, também se uniu à Central Única das Favelas (CUFA) e a GOLLOG receberá as doações da CUFA e da população em geral. Os interessados em fazer doações podem acessar o seguinte link para buscar as unidades mais próximas: https://www.gollog.com.br/atendimento/lojas-gollog

A LATAM fechou uma parceria com o Movimento União BR, que coletará itens como alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e limpeza em outras empresas e fará o transporte gratuito dessas doações. A LATAM também está arrecadando doações voluntárias de seus funcionários em todos seus escritórios e em 52 aeroportos no país. A companhia disponibilizou o contato para empresas que queiram doar: contato@movimentouniaobr.com.br

A VOEPASS, por sua vez, fará o transporte gratuito de doações que serão coletadas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde está sediada, para o interior do Rio Grande do Sul. A companhia está recebendo doações até às 12 horas de amanhã (7) no Hangar VOEPASS, localizado na Avenida Thomaz Alberto Whately, lote 16, no Jardim Aeroporto, localizado no Setor de Hangares. Será um voo exclusivo da companhia que em alguns trechos, como o que liga as cidades de Santa Maria (RS) e Canoas (RS), poderá embarcar gratuitamente agentes da Defesa Civil e bombeiros, entre outros profissionais.

GOL e LATAM participam, ainda, de uma campanha da operadora de turismo CVC que coletará, entre hoje e até o dia 12 de maio, doações em suas mais de 1 mil lojas espalhadas pelo país. O material doado, como roupas, calçados, lençóis, cobertores e toalhas será transportado gratuitamente pelas duas companhias aéreas.

Publicidade