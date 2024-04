Avião da Virgin Atlantic colide com jato da British Airways no aeroporto de Londres Boeing 787 da Virgin Atlantic que estava sendo rebocado tocou a ponta da asa no Airbus A350 da British Airways que estava parado em Heathrow

Winglet da Virgin Atlantic atinge um A350 da British Airways em Heathrow Londres

Um Virgin Atlantic 787 colidiu com um Airbus A350 da British Airways enquanto estava sendo manobrado para trás do terminal do aeroporto de Heathrow, em Londres, o que causou pequenos danos a ambas as aeronaves. O jato da Virgin, guiado por um rebocador, atingiu a cauda do avião da British Airways com seus winglets, estrutura localizada na ponta da asa.

De acordo com o jornal Daily Mail, os serviços de emergência do Reino Unido responderam rapidamente ao impacto da baixa velocidade. Um porta-voz da Virgin Atlantic disse que o incidente ocorreu quando a aeronave estava sendo rebocada do estande do Terminal 3 de Heathrow.

Ressaltando a segurança dos clientes e da tripulação, o porta-voz da companhia aérea confirmou que não havia passageiros a bordo durante a colisão. O jornal britânico informou que foi lançada uma extensa investigação, com equipes de engenharia que realizaram verificações de manutenção minuciosas na aeronave afetada, retirada de serviço temporariamente.

🇬🇧 | BREAKING NEWS: At London Heathrow Airport, a Virgin Atlantic Boeing 787-9 has collided on the ground with a British Airways Airbus A350-1041.pic.twitter.com/q8PylIAweW — 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲 (@TheHeraldDiary) April 6, 2024

Uma testemunha ocular Alex Whittles relatou o evento no Twitter, descrevendo a colisão entre o Virgin 787 e o BA A350 durante o pushback. O jato da British Airways, recém-chegado de Accra, em Gana, estava previsto para partir às 12h40 da Porta 25 do Terminal 3. No entanto, a sua partida foi adiada para as 18h30, conforme indicado no painel de embarque do Aeroporto de Heathrow.

Em resposta aos perigos potenciais, pelo menos cinco carros de bombeiros correram para o local para resolver quaisquer vazamentos de combustível ou riscos de incêndio.

A Divisão de Investigação de Acidentes Aéreos do Departamento de Transportes conduzirá uma investigação abrangente sobre o incidente. As principais áreas de foco incluem a adequação do pessoal durante o processo de resistência e as circunstâncias que levaram o jato da Virgin a atingir o estabilizador horizontal do jato da British Airways.