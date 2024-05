Avião Solidário da LATAM e Movimento União BR transportam 10 toneladas de cobertores e cestas básicas para o RS

Alto contraste

Avião Solidário e e Movimento União BR: juntos em situações de emergência (LATAM Airlines)

O programa Avião Solidário da LATAM realizou nesta sexta-feira (10/5) o segundo transporte gratuito de ajuda humanitária para a população impactada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. As 10 toneladas de doações, incluindo três toneladas de cestas básicas e 10 mil unidades de cobertores, foram arrecadadas pelo Movimento União BR e enviadas de São Paulo a Florianópolis nos compartimentos inferiores de cargas de aeronaves Airbus A321 da LATAM.

Na comparação com um transporte rodoviário, a operação aérea diminuiu em quase 10 horas o tempo de deslocamento das doações entre as duas cidades. Em seguida, a ajuda humanitária seguirá para Porto Alegre via terrestre e será distribuída pelo Movimento União BR às regiões mais prejudicadas.

Há dois anos, o Avião Solidário da LATAM e Movimento União BR atuam juntos em situações de emergência. A parceria já desempenhou importante papel no transporte de toneladas de ajuda humanitária para as vítimas da guerra da Ucrânia, além de alimentos às vítimas de chuvas em Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, litoral paulista, Chile e Ucrânia.

AVIÃO SOLIDÁRIO DA LATAM POUSA PELA PRIMEIRA VEZ NA BASE AÉREA DE CANOAS (RS)

Na última quinta-feira (9/5), a LATAM realizou um voo especial em parceria com o Ministério da Defesa do Brasil para transportar gratuitamente de Guarulhos (São Paulo) para a Base Aérea de Canoas (RS) mais de 7 toneladas de itens para ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. Um Airbus A321 da empresa foi escalado para embarcar cestas básicas, colchões, medicamentos, fraldas descartáveis e água que foram arrecadados por empresas, cidadãos e instituições do terceiro setor.

A LATAM também está transportando gratuitamente para as Bases Aéreas de Guarulhos (SP) e Brasília (DF) demais doações que o Governo Federal está coletando até 20 de maio nos quarteis das Forças Armadas, unidades dos Bombeiros e agências dos Correios. A partir de Guarulhos e Brasília, o Ministério da Defesa realizará outros voos humanitários para levar as doações à Base Aérea de Canoas.

A companhia participa ainda de uma campanha conjunta com a CVC na qual as pessoas podem levar suas doações de roupas, calçados e cobertas diretamente até uma das mais de 1 mil lojas da operadora no Brasil. A arrecadação está sendo realizada entre 6 e 19 de maio, e parte das doações será depois transportada pelo programa Avião Solidário da LATAM para o Estado do Rio Grande do Sul.

Além disso, a LATAM e o Governo de Santa Catarina estabeleceram uma parceria para contribuir com a logística de doações destinadas ao Rio Grande do Sul. As Secretarias de Portos, Aeroportos e Ferrovias (SPAF) e de Proteção de Defesa Civil irão atuar diretamente com a companhia por meio do programa Avião Solidário. O objetivo é fazer com que os donativos vindos da região central do Brasil sejam transportados até os aeroportos de Florianópolis e Jaguaruna e depois sigam por via terrestre até o estado vizinho.

O QUE É O AVIÃO SOLIDÁRIO DA LATAM?

O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM. Há 11 anos, o programa coloca a conectividade da LATAM à serviço da sociedade brasileira em emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias regulares com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.





