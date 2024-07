Azul abre inscrições para concurso fotográfico em celebração aos 15 anos da companhia As fotos vencedoras serão publicadas no livro comemorativo e farão parte de uma exposição

Azul: concurso fotográfico em celebração aos 15 anos da companhia Lucas Batista

A Azul, a maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, anunciou a abertura das inscrições para um concurso fotográfico em celebração aos 15 anos de sua história. Para se inscrever, basta clicar aqui.

O objetivo do concurso é celebrar a trajetória da Azul por meio de fotografias que capturem momentos especiais e marcantes. Dividido em cinco categorias, o concurso oferece uma plataforma para que spotters, Clientes, amantes da marca e Tripulantes da Azul possam exibir seu talento e criatividade.

Categorias do Concurso

1. Aviação Regional: Fotografias que traduzam a importância da aviação regional em um país de dimensões continentais como o Brasil.

2. Fotos de Aeronaves da Azul: Imagens de aeronaves da Azul em voos, procedimentos de pouso, decolagem ou em aeroportos.

3. Operação e Tripulantes: Fotografias que destacam o protagonismo dos Tripulantes em atividades operacionais, de manutenção e atendimento.

4. Experiência do Cliente: Momentos e experiências de viagens de Clientes que reforcem os diferenciais da Azul no atendimento ou em momentos marcantes.

5. 15 anos da Azul: Fotografias históricas que celebrem os 15 anos de trajetória da Azul.

Os vencedores do concurso terão suas fotos publicadas no livro comemorativo dos 15 anos da Azul, além de outras recompensas exclusivas: visita ao Hangar de Viracopos, almoço com executivos da Azul, participação das fotos em uma exposição e convites para o lançamento do livro.

