Azul celebra um ano de voos para Paris com 191 mil Clientes transportados Desde o lançamento do voo, foram realizados 308 voos partindo de Viracopos, em Campinas (SP), para a Cidade Luz

Azul: 308 voos partindo de Viracopos, em Campinas (SP), para Paris (César dos Reis - Azul)

Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e destinos atendidos no Brasil, comemora amanhã, sexta-feira (26) o primeiro aniversário de suas operações para Paris. Desde o lançamento do voo, foram realizados 308 voos para a capital francesa e mais de 191 mil Clientes escolheram a Azul para viajar à Cidade Luz.

André Mercadante, diretor de Planejamento da Azul, enfatiza: “Os resultados do nosso voo para Paris superaram todas as expectativas, mesmo sendo uma das cidades mais turísticas do mundo. Construímos nossas operações com base na conectividade, aproximando regiões que antes estavam isoladas, e hoje estamos mais próximos da Europa. Desde o início deste mês, passamos a operar mais uma frequência semanal para garantir ainda mais opções para os nossos Clientes”.

Inicialmente com seis frequências, a rota para Paris agora opera sete voos semanais devido à alta demanda. Os voos partem do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), às 17h50, chegando, sem escalas, ao Aeroporto de Orly às 10h20. No sentido inverso, partem de Orly às 12h50, chegando em Campinas às 19h50.

O Aeroporto de Viracopos é o principal hub da Azul, conectando voos para mais de 160 destinos nacionais e internacionais. Já o Aeroporto de Paris-Orly, o segundo maior da França, recebe mais de 30 milhões de passageiros por ano e está localizado a menos de 20km ao sul de Paris. Orly é servido por trens com conexão no metrô, além de ônibus do transporte público, táxi, transfer e aplicativos de mobilidade urbana. Além disso, a partir de junho de 2024, será possível fazer o trajeto entre o aeroporto de Orly e Paris, e vice-versa, utilizando a linha 14, em apenas 40 minutos.

A única companhia aérea brasileira que aterrissa em Paris celebrará o primeiro aniversário da rota com uma atmosfera gastronômica diferenciada, proporcionando aos Clientes uma amostra do Brasil. A experiência remete às raízes gastronômicas do país, destacando as delícias de Minas Gerais, como o tradicional pão de queijo, a mandioca de herança indígena, e os queijos mundialmente premiados.

Um exemplo desse espírito empreendedor é Monsieur Pão de Queijo, um empresário originário de Bom Despacho, em Minas Gerais, que há décadas reside na França. Ele trouxe consigo uma receita escrita por sua mãe em 1941, adaptando-a ao paladar europeu. Reconhecido como o Melhor Empreendedor do Brasil no Mundo pelo Parlamento Britânico e pela revista britânica High Profile Magazine, ele personifica o sucesso e a celebração das raízes brasileiras em solo europeu.

A bordo dos voos da Azul, os Clientes terão a oportunidade de degustar o pão de queijo ainda durante o embarque e até mesmo encontrar pessoalmente o fundador da marca, que se orgulha de suas origens mineiras e da difusão global dessa iguaria tão apreciada.

Azul nos Jogos Olímpicos de Paris

Em março, a Azul anunciou que será a companhia aérea patrocinadora oficial do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Durante três meses, de junho a agosto, a companhia retoma a parceria com o famoso chef Claude Troisgros, que irá assinar, com exclusividade, o menu a bordo do almoço e jantar das classes Business e Economy, como fez em 2023, para a inauguração da rota.

Com um cardápio que valoriza ingredientes brasileiros e é preparado com técnicas clássicas da culinária francesa, Claude, francês radicado no Brasil, neto e filho de cozinheiros, se junta a Azul para aproximar, também pelo paladar, os fãs de esporte e Clientes com os anfitriões franceses.

Experiência Azul em viagens internacionais

Para quem viaja com a Azul para fora do país, seja com destino aos Estados Unidos ou à Europa, a conveniência da jornada acontece antes mesmo do embarque, no Lounge Azul, localizado na área internacional do aeroporto de Viracopos. Em um espaço de 820 m² com capacidade para 240 pessoas, a empresa oferece home theater, chuveiros, varanda panorâmica, além de dezenas de opções de comidas e bebidas.

Os jatos A330 da Azul contam ainda com o sistema de entretenimento Panasonic eX3, uma das soluções tecnológicas mais avançadas do mercado. Os televisores de todas as classes têm 16 polegadas, são equipados com controle remoto e possuem opção de modo touchscreen. Em todas as classes, a qualidade de reprodução de vídeos é em HD. As telas são equipadas com uma porta USB, que serve, sobretudo, para recarregar dispositivos móveis.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo aproximadamente 900 voos diários, para mais de 150 destinos. Com uma frota operacional de aproximadamente 160 aeronaves e mais de 13.000 tripulantes, a Azul possui mais de 300 rotas. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento.