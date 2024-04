Azul inicia vendas dos voos entre Campinas e Jacarepaguá

Alto contraste

A+

A-

Azul: operação entre os aeroportos de Viracopos, em Campinas (SP), e Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (Luis Alberto Neves/Luis Alberto Neves)

A Azul iniciou as vendas da nova rota entre o aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), seu principal hub. O trecho passará a ter dois voos diários ligando as duas cidades, a partir de 8 de junho.

A operação será feita pela Azul Conecta, empresa de aviação regional da Azul, em aeronaves Cessna Grand Caravan. Os voos decolam todos os dias de Campinas às 09h05 e pousam às 10h40 na capital carioca. Já no sentido contrário, os voos saem às 11h05 de Jacarepaguá e chegam às 12h50 em Viracopos. Já o segundo voo decola às 16h20 de Campinas e tem chegada prevista às 17h55 em Jacarepaguá. A volta acontece às 18h20 e pousa em Campinas às 20h05.

Para Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, os voos já operados pela Azul Conecta entre Congonhas (SP) e Jacarepaguá (RJ) serviram como base para definir o novo destino. “Nossos estudos mostraram interesse dos Clientes e uma novas oportunidade a partir da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que fica bastante afastada dos dois principais aeroportos da cidade. Com essa conexão, os Clientes terão mais opções e economizarão até 1 hora de deslocamento, podendo viajar mais facilmente e com todo o conforto para todos os 160 destinos atendidos atualmente pela companhia”, comenta Vitor.

Atuando no aeroporto de Jacarepaguá desde novembro de 2022, a Azul Conecta já transportou mais de 18 mil Clientes, até dezembro de 2023, na rota com o aeroporto de Congonhas. Os voos oferecem um acesso mais rápido à Barra da Tijuca, localizada a cerca de 30 quilômetros do Centro do Rio de Janeiro. O destino, inclusive, foi um dos mais procurados no ano passado na Azul Conecta. Com as ampliações previstas das operações da Azul para mais destinos, o aeroporto de Jacarepaguá passará a ter até 13 voos diários para Congonhas (SP), Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG).

Publicidade

“Os novos voos da Azul Conecta demonstram o potencial do Aeroporto de Jacarepaguá para atender passageiros da aviação regional, graças a sua localização privilegiada, dentro de uma das maiores capitais do país”, diz Rogério Prado, CEO da PAX Aeroportos, concessionária responsável pelos aeroportos de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e Campo de Marte, em São Paulo.

“A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos soma esforços à Azul no sentido de ampliar ainda mais os destinos atendidos a partir de Viracopos, criando alternativas aos clientes. Temos certeza de que esta nova frequência será um sucesso”, disse o diretor de Operações de Viracopos, Marco Beme.

Publicidade

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.