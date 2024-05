Azul irá operar mais de 150 voos extras para o sul do país até o final de maio Companhia remanejou sua malha até 30/05 e intensificou suas operações entre sete bases em municípios na região e estados vizinhos. O objetivo é atender, com segurança, clientes que precisam entrar e sair do estado gaúcho

Azul: mais de 150 voos extras para o sul do país (Luis A Neves)

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e destinos atendidos no Brasil, tem aproveitado a ampla capilaridade de sua malha no país para oferecer mais possibilidades de acesso, com segurança, para quem precisa chegar ou sair do Rio Grande do Sul.

Neste mês, até o dia 30 de maio, a aérea deve operar mais de 150 voos extras, que partem e chegam de quatro municípios gaúchos (Santo Ângelo, Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria), duas cidades em estados vizinhos (Curitiba-PR e Florianópolis-SC) e do principal hub da Azul em São Paulo (Viracopos-Campinas).

Essas novas operações, que já podem ser pesquisadas e adquiridas no site da Azul e em seus canais oficiais de venda, serão feitas em aeronaves Embraer-E1 e ATR 72-600, com capacidades para acomodar 118 e 72 Clientes por voo, respectivamente. A mudança foi pensada para oferecer voos extras diários, e reconectar o país à região sul, atingida por uma das maiores catástrofes climáticas da sua história.

Segundo Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, essa mudança é provisória, e resultado de uma força-tarefa especial para apoiar o trânsito dos nossos Clientes para a região sul em todo o mês de maio. Mas pode ser mantida ou ampliada se for necessário. “Estamos em um momento que precisamos ainda mais recorrer à nossa expertise, capacidade de adaptação e ao nosso trabalho diário de estudar, planejar e pensar em operações que atendam às necessidades e demandas mais urgentes”, explica.

Ação humanitária da Azul

Por meio de uma campanha interna e externa, a Azul conseguiu arrecadar cerca de 1.000 toneladas de doações pelo país, nos aeroportos em que opera seus voos e lojas da Azul Cargo e Azul Viagens. Agora, encerradas, temporariamente, as arrecadações, todo esforço está voltado ao transporte desses donativos ao Rio Grande do Sul.

Para manter a ajuda aos municípios gaúchos atingidos pelas enchentes, a companhia criou também um Fundo Social Humanitário para angariar recursos e prestar apoio às pessoas impactadas. O objetivo é manter esse Fundo para apoiar futuramente vítimas de desastres naturais e crises sociais de grandes proporções. As doações, sempre em espécie e sem valor mínimo, poderão ser efetuadas via transação bancária. Os dados da conta são: Banco Itaú, Ag. 0910, C/C 0099704-8, Associação Voar, CNPJ 35094152/0001-85.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









