BH Airport é o melhor e o mais pontual aeroporto do país na categoria dos maiores terminais Realizado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos, Prêmio Aviação + Brasil reconhece a excelência no setor de aviação brasileiro

Prêmio Aviação + Brasil reconhece a excelência no setor brasileiro de aviação (BH Airport)

O BH Airport foi reconhecido como o melhor e o mais pontual aeroporto do Brasil na categoria dos maiores aeroportos pelo Prêmio Aviação + Brasil, da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). Em sua nona edição, a premiação foi entregue durante cerimônia em Brasília, nesta quinta-feira (25), e contou com a participação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

O prêmio avaliou 61 aeroportos do país com base nos resultados da Pesquisa de Satisfação dos Passageiros realizada pela SAC ao longo de 2023 e premiou aeroportos regionais e nacionais nos quesitos satisfação geral e pontualidade. Na categoria acima de 10 milhões de passageiros, o BH Airport recebeu ambos os prêmios, sendo considerado o melhor em satisfação dos passageiros e o mais pontual do Brasil.

“Liderar o ranking dos melhores e dos mais pontuais entre os maiores do Brasil em um prêmio que reflete a satisfação dos passageiros é muito gratificante e reforça nosso compromisso em oferecer a melhor experiência aos nossos passageiros. Além da pontualidade e segurança, que são quesitos chaves na operação de um aeroporto, também estamos atentos à jornada de experiência dos viajantes, oferecendo um ambiente confortável, funcional, inclusivo e com amplo leque de opções de operações comerciais e de serviços. Tudo isso sem esquecer o nosso legado social e ambiental, que também está entre nossas prioridades”, afirma o diretor-presidente do BH Airport, Daniel Miranda.

Durante a cerimônia, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, reafirmou a importância social e econômica do setor de aviação e parabenizou a organização do prêmio, que estimula o desenvolvimento dos aeroportos no país. “Aviação não é só o transporte de ir e vir, mas sobretudo inclusão social, é turismo de negócios, é turismo de lazer, é o transporte de órgãos e a gente precisa, cada vez mais, apresentar ao país o papel das companhias aéreas e dos aeroportos na economia do Brasil”, disse.

Melhor no Indicador de Qualidade (Fator Q) entre os aeroportos concedidos

Além do reconhecimento da SAC, o BH Airport também obteve, em 2023, o melhor resultado em qualidade de serviços prestados por aeroportos concedidos, segundo a Anac. A medição é realizada anualmente pela associação, com base em indicadores de serviço como conforto térmico, tempo em fila de inspeção, restituição de bagagem, limpeza, entre outros. O BH Airport alcançou o índice de 2%, o melhor resultado do Fator Q, instrumento de qualidade dos serviços que avalia o desempenho de -7,5% a 2%.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 40 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

