Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho: BH Airport promove semana de prevenção

BH Airport promove semana de prevenção

No dia 28 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, data estipulada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em homenagem às vítimas de uma explosão em uma mina nos EUA em 1969. O tema ganha relevância no Brasil, que ainda tem uma taxa alta de acidentes de trabalho. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2023 revelam que, em 2022, o Brasil registrou 612,9 mil acidentes de trabalho, o que resulta na média de 69 acidentes por hora. Em 2013, a OIT alertou que o mundo perde 4% do seu PIB em decorrência de acidentes e doenças do trabalho.

No BH Airport, o tema é prioridade e a segurança no trabalho é desenvolvida como cultura, por meio de ações contínuas, que incluem a ambientação de novos colaboradores, treinamentos sobre prevenção de acidentes, simulados de emergências e mutirões para identificação e mitigação de riscos. Na semana que antecede à data comemorativa, o aeroporto realiza uma semana de prevenção com diversas ações para conscientização dos colaboradores, como um alongamento coletivo, uma blitz de segurança e ação surpresa de prevenção e emergência.

“Preparamos uma agenda com ações práticas e que engajam os colaboradores, a fim de trazer o tema para o dia a dia deles, mas ao longo de todo o ano temos diversas outras atividades e intervenções que reforçam a cultura da segurança e nos trazem resultados gratificantes, como a meta zero de acidentes de trabalho, desde o ano passado”, afirma a Coordenadora de Gente e Gestão do BH Airport, Gabriela Farhat.

Colaboradores treinados podem salvar vidas

Embora a meta seja a inexistência de acidentes, é essencial que os colaboradores estejam atentos à possibilidade de emergências, sabendo agir na ocorrência delas. Pensando nisso, o BH Airport capacita seu time, oferecendo treinamentos de primeiros socorros que podem ser úteis tanto no ambiente de trabalho, no espaço aeroportuário por onde os colaboradores circulam e em sua rotina particular.

Neste mês, os colaboradores participaram de um treinamento de prevenção a incêndio e primeiros socorros em casos de engasgo, convulsão e parada cardiorrespiratória. A capacitação contou com a participação das equipes dos Bombeiros e Serviço Médico do BH Airport, que trouxeram aulas teóricas e práticas, por meio de simulações.

“Esse projeto é crucial para garantir que os profissionais do aeroporto estejam prontos para responder inicialmente a emergências, podendo evitar tragédias e salvar vidas não apenas dentro do aeroporto, mas onde quer que estejam”, afirma o Coordenador de Segurança e Emergência Aeroportuária, Diane Fernandes.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.