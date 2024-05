Drone da FAB cai durante operação no Rio Grande do Sul Aeronave não tripulada caiu em local ermo. Força Aérea investiga o acidente

Drone não-tripulado da FAB: queda no Rio Grande do Sul (Força Aérea Brasileira)

A aeronave não-tripulada que realizava voos para apoiar as operações de ajuda às vítimas das enchentes caiu na manhã desta quarta-feira (8) no Rio Grande do Sul. O motivo da queda não foi detalhado pela FAB, que se limitou a citar um “problema técnico”.

O acidente ocorreu durante sobrevoo durante uma missão da Operação Taquari II. A aeronave caiu em um local não-revelado pela Força Aérea, mas, ainda de acordo com os militares, em terreno ermo, sem habitações.

O drone tem autonomia de voo de até 36 horas com alcance máximo de altitude de 9 mil metros, o equivalente a 30.000.

Uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), da FAB, que é empregada nas missões de apoio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, apresentou durante sua operação um problema técnico e veio a colidir com o solo, em região desabitada, nesta terça-feira (07/05). A Força Aérea informa que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) vai investigar os fatores contribuintes da ocorrência aeronáutica.