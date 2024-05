Embraer atinge marca de 1.800 E-Jets entregues

Alto contraste

E-Jets: Embraer entrega a 1.800ª aeronave da família (Adriano Furlanetto Copyrighted (/Embraer)

A Embraer entregou hoje a 1.800ª aeronave da família E-Jets em sua história, atingindo um marco no programa de jatos comerciais small narrowbody mais bem-sucedido no mundo. Na ocasião, um E190-E2 foi entregue em São José dos Campos à empresa de leasing Azorra e será operado pela Royal Jordanian Airlines. Esse é o terceiro jato E2 entregue para a companhia aérea da Jordânia, que já opera quatro E-Jets de primeira geração. A Royal Jordanian receberá um total de oito E2s no atual acordo.

Desde 2004, ano da entrada em serviço da primeira aeronave do programa, os E-Jets são um sucesso global, operando em frotas de 90 companhias aéreas e empresas de leasing de mais de 60 países. O E190-E2 integra a família de E-Jets de nova geração, que oferece os jatos mais silenciosos, menos poluentes e mais eficientes entre as aeronaves comerciais de até 150 lugares. Em 20 anos de operação, os E-Jets de primeira e segunda geração transportaram dois bilhões de passageiros em 26 milhões de voos, voando 140 milhões de quilômetros com 90 companhias aéreas de 60 países.

“Estamos orgulhosos por fazer parte das celebrações deste marco histórico para a Embraer e para o programa E-Jets. Reconhecemos a colaboração de longa data entre a Royal Jordanian e a empresa brasileira, que é apoiada pelos nossos valiosos parceiros da Azorra. A família de aeronaves E2 apoia nossos objetivos estratégicos e integra-se perfeitamente à nossa visão de conectividade e crescimento regional. Isto representa um papel fundamental nos nossos esforços de modernização da frota, oferecendo eficiência, flexibilidade e satisfação incomparáveis aos passageiros. Juntamente com a Embraer e os nossos estimados parceiros da Azorra, esperamos proporcionar uma experiência excepcional aos passageiros, enquanto contribuímos para uma indústria da aviação mais sustentável”, destaca Samer Majali, Vice-Presidente e CEO da Royal Jordanian Airlines.

“Para a Azorra, fazer parte deste marco é uma honra e agradecemos à Embraer e aos nossos amigos da Royal Jordanian pela parceria contínua. Com a nossa carteira de encomendas e o crescente número de companhias aéreas que operam os jatos E2, continuamos a ver um futuro brilhante para estes aviões, que oferecem grande eficiência, experiência superior aos passageiros e vantagens econômicas aos operadores”, afirma John Evans, CEO e fundador da Azorra.

Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, atribui a longevidade do programa E-Jets ao foco da Embraer em excelência e melhoria contínua. “É muito bom alcançar este marco com a Royal Jordanian e a Azorra, dois parceiros fundamentais. Estamos sempre buscando maneiras de melhorar nossas aeronaves - reduzindo custos operacionais, estendendo os intervalos de manutenção e adicionando novas tecnologias. Ainda este ano, anunciaremos uma série de melhorias de desempenho para o E2. Além disso, o E2 também já provou estar pronto para voar 100% com combustível sustentável de aviação (SAF). O E2 continua a chamar a atenção das companhias aéreas, demonstrando as suas vantagens em termos de consumo de combustível, emissões, silêncio, confiabilidade e conforto dos passageiros”.

Sobre Royal Jordanian

Como principal transportadora da região do Levante, a Royal Jordanian Airlines aspira a ser a companhia aérea preferencial para conectar a Jordânia e o Levante ao mundo. A Royal Jordanian foi criada em 1963 como a transportadora aérea nacional oficial do Reino Hachemita da Jordânia e, nos últimos 60 anos, tem sido uma embaixadora da boa vontade e da amizade do país, facilitando o turismo, o comércio e proporcionando às pessoas de todo o mundo uma introdução à famosa hospitalidade e cordialidade da Jordânia.

A partir do seu hub no Aeroporto Internacional Rainha Alia, a Royal Jordanian opera uma frota moderna de aviões que voa para destinos em todo o mundo, através de uma malha em constante expansão, que liga Amã à Europa, ao Oriente Médio, à América do Norte e à Ásia. Como membro da oneworld alliance, a Royal Jordanian e suas 13 companhias aéreas parceiras internacionais oferecem uma malha aérea que, somadas, alcançam mais de 1.000 aeroportos em 170 países.

Os clientes da Royal Jordanian podem reservar os seus voos e administrar as suas viagens através do site da companhia ou das filiais em todo o mundo, bem como através da rede global de agentes de viagens oficiais da Royal Jordanian. O call centerestá disponível para dar suporte aos passageiros 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo telefone +962 6 510 0000.

Sobre Azorra

A Azorra é uma empresa dedicada ao fornecimento de de leasing de aeronaves, financiamento, transição de frota e gerenciamento de ativos para investidores, financiadores e operadoras de companhias aéreas no mundo todo. A equipe multicultural da Azorra reflete os mercados globais que atendemos e inclui competências essenciais em legislação aeronáutica, financiamento de aeronaves, manutenção, marketing, vendas e leasing. Nosso time é liderado por experientes profissionais de reconhecida competência e inclui jovens talentos que trazem novas perspectivas, ideias e entusiasmo. A Azorra possui e gerencia uma frota de 100 aeronaves utilizadas por mais de 37 operadores, em 31 países. Além disso, a empresa tem encomendas para mais de 160 aeronaves, incluindo o jatos Airbus A220-100/300 e Embraer E190/195-E2. A empresa está sediada em Fort Lauderdale, na Flórida, e tem um escritório em Dublin, na Irlanda.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.