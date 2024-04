Embraer prevê investir R$ 2 bilhões e gerar mais 900 empregos diretos este ano no Brasil Anuncio foi feito hoje, durante visita do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva à sede da empresa em São José dos Campos-SP

Embraer: investimento de R$ 2 bilhões este ano no Brasil (CAROL CAPUCHO/Embraer)

A Embraer anunciou hoje, durante visita do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva à sede da empresa em São José dos Campos-SP, a previsão de investir cerca de R$ 2 bilhões e contratar mais 900 colaboradores este ano no Brasil. O objetivo é atender ao aumento da produção de aeronaves e ao crescimento futuro previsto com o desenvolvimento de novos negócios, produtos e serviços.

O investimento contempla atividade de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, como as que serão utilizadas no eVTOL (veículo elétrico de decolagem e pouso na vertical), expansão dos serviços aeronáuticos, que inclui conversão de aeronaves de passageiros em cargueiros, defesa e segurança, projetos de aumento de eficiência e ampliação da atividade industrial.

“A Embraer está iniciando uma nova fase de crescimento baseada em eficiência e inovação. Estamos focados em capturar todo o nosso potencial nos diversos segmentos em que atuamos rumo a uma aviação mais sustentável”, disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “E graças às parcerias com o setor público e privado, estamos ampliando vendas, abrindo novos mercados e investido em novas tecnologias, o que possibilita aumento da exportação de produtos de alto valor agregado e a geração de milhares de empregos de alta qualificação no Brasil”.

Cerca de 90% das contratações serão realizadas ao longo do ano para o setor de operações, com vagas para mecânicos, eletricistas, fresadores, moldadores, técnicos de manutenção de aeronaves e técnico de qualidade com experiência, bem como oportunidades para trainee de produção, que passam pelo processo de treinamento e capacitação com os mentores internos. Há ainda vagas para engenheiros e outras funções administrativas.

No ano passado, a Embraer já havia aumentado a força de trabalho em 1.500 colaboradores e voltou ao patamar de empregos pré-pandemia. Atualmente a companhia tem cerca de 19 mil colaboradores diretos em todo mundo, dos quais 88% atuam no Brasil.

A retomada do crescimento da Embraer se materializou em 2023, quando a empresa registrou uma receita total de R$ 26 bilhões e obteve a melhor rentabilidade dos últimos cinco anos. No período foram entregues 181 jatos, volume 13% superior ao ano anterior.

Para 2024, a Embraer estima que seja mais um ano de crescimento com a entrega entre 72 e 80 aeronaves comerciais e entre 125 e 135 jatos executivos. A expectativa é de uma geração de receita entre R$ 30 e R$ 32 bilhões. Parte desse crescimento se deve à parceria com a Azul Linhas Aéreas que, neste ano, deve receber 13 jatos E195-E2, aeronave que é referência global em eficiente e sustentabilidade. Um dos modelos das aeronaves da Azul, ainda em fase de produção, foi apresentado e batizado pelo Presidente Lula durante visita à fábrica.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e agrícola. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.