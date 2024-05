Emirates anuncia inclusão de nove destinos na rede operada por aeronaves A350 Bahrein será o primeiro destino servido pela aeronave A350 da Emirates, introduzindo pela primeira vez assentos Premium Economy nas rotas regionais no Oriente Médio e países do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo)

Emirates: inclusão de nove destinos na rede operada por aeronaves A350 (Emirates)

A Emirates anunciou hoje o primeiro grupo de destinos que serão atendidos por suas aeronaves A350 que entrarão em serviço em setembro de 2024. Com a adição de 10 novas aeronaves A350 à sua frota, que deve acontecer até 31 de março de 2025, a Emirates planeja utilizar sua mais nova aeronave para atender a nove destinos nos próximos meses, oferecendo aos clientes as mais recentes experiências de cabine exclusivas.

Estas primeiras 10 aeronaves Emirates A350 possuem três classes de cabine, com 32 assentos da próxima geração na Business Class, 21 assentos na Premium Economy e 259 assentos espaçosos na Economy Class. Todas essas aeronaves vão atender cidades de curta e média distância da rede da Emirates. Bahrein será o primeiro destino a receber a aeronave A350.

Com as primeiras aeronaves A350 da Emirates incorporadas à frota da Emirates, a companhia aérea vai oferecer aos clientes mais oportunidades de experimentar pela primeira vez o seu produto altamente aclamado Premium Economy e as cabines da próxima geração da Business Class, em rotas de curta e média distância no Oriente Médio e em países do CCG, da Ásia Ocidental e Europa.

“A aeronave A350 será um divisor de águas para a Emirates, permitindo que a companhia aérea atenda destinos regionais com eficiência operacional e flexibilidade superiores em todo o Oriente Médio e países do Conselho de Cooperação do Golfo, na Ásia Ocidental e Europa. Com cabines modernas, incluindo a nossa procurada Premium Economy, para mais cidades, além de tecnologias de entretenimento de bordo de alto nível e vários outros recursos para o cliente, a A350 da Emirates reforça o nosso compromisso de longa data de investir na melhor experiência do cliente nos céus. A implementação da aeronave A350 para nove cidades em um período tão curto vai aumentar as opções de cabine exclusivas e opções em diferentes regiões aos nossos clientes e garantir nossa vantagem competitiva e posição de líder do setor.”, relata Adnan Kazim, vice-presidente e diretor comercial da Emirates Airline.

As novas aeronaves com as cabines mais recentes da companhia aérea realizarão voos regulares para as seguintes cidades:

No Médio Oriente/CCG:

A primeira aeronave A350 da Emirates vai realizar o voo diário EK839/840 para Bahrein a partir de 15 de setembro. A frequência dos voos da aeronave A350 aumentará para dois voos diários para Bahrein em 1 de novembro.

A primeira aeronave A350 da Emirates chegará ao Kuwait no voo diário EK853/854 em 16 de setembro.

O voo diário EK866/867 de Mascate será realizado pela aeronave A350 a partir de 1 de dezembro.

Na Ásia Ocidental:

A aeronave A350 da Emirates será utilizada no voo EK502/503 para Mumbai a partir de 27 de outubro.

O voo EK538/539 diário de Ahmedabad será realizado pela aeronave A350 a partir de 27 de outubro.

O quarto voo diário de Colombo EK654/655 será realizado pela aeronave A350 a partir de 1 de janeiro de 2025.

Na Europa:

A cidade de Lyon, na França, será atendida por um voo diário realizado pela aeronave A350 a partir de 1 de dezembro.

Bolonha, na Itália, será atendida pela aeronave A350 a partir de 1 de dezembro.

Edimburgo voltará a integrar a rede da Emirates a partir de 4 de novembro, com voo operado pela aeronave A350. Mais detalhes serão divulgados em breve.

A Emirates anunciará outros destinos nos próximos meses, à medida que novas aeronaves forem incorporadas à sua frota.

As passagens para os voos da Emirates operados pela aeronave A350 já estão à venda e podem ser reservadas no site emirates.com, no aplicativo da Emirates ou com agentes de viagens.

A aeronave A350 oferece cabine espaçosa e silenciosa, tetos altos, amplo espaço no compartimento de bagagens e iluminação ambiente personalizada desenvolvida para reduzir a fadiga e o jet lag. Outros recursos nos assentos da aeronave A350 da Emirates e detalhes da cabine serão anunciados nos próximos meses.

A Emirates encomendou 65 aeronaves A350-900, todas cuidadosamente planejadas para apoiar o crescimento futuro da companhia aérea, além da agenda econômica D33 de Dubai estabelecida por Sua Alteza o Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que planeja incluir 400 cidades no mapa do comércio exterior de Dubai na próxima década.

*Inclui todos os voos regulares que serão operados pelas aeronaves A380, B777 e A350 equipadas com Premium Economy.

Sobre a Emirates

A partir de seu hub global em Dubai, a Emirates atende a clientes em seis continentes, fornecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento do cliente com seus serviços líderes do setor em terra e no céu, fornecidos por funcionários apaixonados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge, e seu sistema de entretenimento a bordo ice, premiado por 14 anos consecutivos como o “melhor no céu”, está disponível em todos os assentos da sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis e se concentra em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.