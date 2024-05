FAB completa 9 dias de atuação em resgates no Rio Grande do Sul Entre os meios da FAB estão envolvidos 12 aeronaves, mais de 1.300 militares e 90 viaturas

FAB: resgates às vítimas das enchentes no Sul (Força Aérea Brasileira)

A Força Aérea Brasileira (FAB) tem atuado em diversas frentes no apoio às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. As ações iniciaram na terça-feira (30) com resgates de pessoas ilhadas e estendem-se a atendimentos de saúde, transporte de equipes de resgate e materiais, campanha de arrecadação de donativos, coordenação de meios aéreos e outras.

Entre os meios da FAB estão envolvidos 12 aeronaves, mais de 1.300 militares e 90 viaturas. As missões são cumpridas a partir das Bases Aéreas de Santa Maria (BASM), de Canoas (BACO) e Florianópolis (BAFL). Confira abaixo algumas das diversas missões de resgate realizadas e assista aos vídeos.

Primeiros dias

Na quarta-feira (01), as missões ocorreram nas localidades de Santa Maria, Itaara, Agudo e Restinga Seca. A operação acontece em coordenação com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Os resgatados recebem os primeiros atendimentos no Grupo de Saúde da BASM, onde realizam a identificação, a triagem, as liberações, se for o caso, ou os encaminhamentos para tratamento médico em hospitais locais, em coordenação com o SAMU de Santa Maria.

Na quinta-feira (02), a FAB resgatou uma criança de 2 anos, que estava em um hospital de Faxinal do Soturno (RS), município também afetado pela chuva, e necessitava de transferência com urgência. A aeronave, também um helicóptero H-60L Black Hawk do Esquadrão Pantera, pousou na Base Aérea de Santa Maria (BASM) e a criança foi encaminhada para um hospital de referência, com UTI avançada, a fim de melhor atendimento médico. Assista ao vídeo

Na sexta-feira (03), a FAB transportou quatro gestantes e um paciente oncológico, que estavam no interior de Agudo (RS). Todos foram deslocados a bordo do helicóptero H-60L Black Hawk, operado pelo Esquadrão Pantera, que pousou na BASM no final da manhã. Em seguida, foram encaminhados a hospitais locais para atendimento médico especializado.

Fim de Semana

No sábado (04) à noite, outro helicóptero H-60L Black Hawk, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAv) – Esquadrão Pelicano, foi engajado na missão de salvamento de 147 pessoas que estavam presas em uma igreja em Guaíba (RS). Por meio de guincho, a aeronave da FAB realizou a infiltração de seis policiais militares do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar do RS no telhado da igreja.

A operação foi realizada em período noturno e sob chuva, tendo o auxílio de óculos de visão noturna (NVG, do inglês Night Vision Goggles) pela tripulação da FAB. Por questões de segurança na retirada das vítimas, foi coordenada a retirada por meio de embarcações, até um local seco mais próximo. Os óculos de visão noturna proporcionam um considerável aumento na capacidade operacional, ao apoiar missões em variados tipos de cenários, aumentando a segurança de voo e potencializando o emprego dos meios aéreos em condições de baixa visibilidade.

Ainda no sábado, um avião C-98 Caravan da Base Aérea de Santa Maria, foi acionado para transportar três gestantes de alto risco, que estavam internadas no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Devido à superlotação da UTI Neonatal do HUSM, foi preciso fazer a transferência das pacientes para outro hospital, em Ijuí (RS). Elas foram levadas de ambulância até a Base Aérea de Santa Maria (BASM) onde a aeronave aguardava para decolagem, que ocorreu por volta das 19h10. Assista ao vídeo

No domingo (05), um helicóptero H-60L Black Hawk do Esquadrão Pantera realizou uma missão de Evacuação Aeromédica (EVAM) transportando uma menina de 13 anos, que estava internada em um hospital de Cachoeira do Sul, até a Base Aérea de Santa Maria. A menina estava com sangramento cerebral e necessitando de ventilação mecânica. Por conta do estado crítico de saúde, a paciente precisou ser transferida, com urgência, para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Assista ao vídeo

Ainda na noite de domingo, a FAB atuou no resgate de 17 pessoas vítimas das chuvas na região de Agudo (RS). Os resgatados foram levados para uma área seca. Outra missão foi acionada para o mesmo ponto com o objetivo de resgatar mais vítimas e também transportar água e alimentos para os ilhados que optaram por não deixar o local. Saiba mais sobre essa missão aqui: Aeronave Remotamente Pilotada e helicóptero operam juntas para resgate no RS

Segunda Semana

Na segunda-feira (06), mais 52 pessoas foram resgatadas em aeronaves da FAB. No âmbito do Comando Conjunto Ativado pelas Forças Armadas, os resgates já totalizam mais de 46 mil.

Nesta terça-feira (07), uma aeronave VC-99 da FAB realizou uma missão de UTI Aérea da Base Aérea de Santa Maria até a Base Aérea de Canoas. O avião transportou um recém-nascido que estava internado no Hospital Universitário de Santa Maria para atendimento em hospital de referência em Porto Alegre. Assista aos vídeos do embarque em Santa Maria e da chegada em Canoas.

Também na tarde desta terça, a FAB resgatou moradores do bairro Mathias Velho, em Canoas (RS), e transportou até a área da Universidade Luterana do Brasil, que está atendendo parte dos afetados pelas chuvas. Assista ao vídeo