Força Aérea transporta Hospital de Campanha do Exército para o Rio Grande do Sul O Esquadrão foi acionado pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) para executar o transporte aéreo logístico

Nesta quinta-feira (02/05), por volta das 18 horas, uma aeronave KC-390 Millennium, do 1º Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) - Esquadrão Zeus, pousou na Base Aérea de Canoas (BACO), carregando a estrutura do Hospital de Campanha (HCAMP) do Exército Brasileiro, que será levada para Lajeado (RS).

O Esquadrão foi acionado pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) para executar o transporte aéreo logístico da Base Aérea do Galeão (BAGL) até a BACO.

Nessa missão, foram empregados 12 tripulantes. O Capitão Aviador Israel Amorim Barbosa Leal, Comandante da Aeronave e da missão, comentou sobre a atuação. “Poder participar de uma missão que auxilie na melhora das condições de saúde e que leve alento aos moradores da região é muito gratificante e ratifica a capacidade de pronta resposta do Esquadrão”, disse o tripulante.

A missão consistiu no transporte de 12 toneladas de equipamentos, que serão empregados na montagem do Hospital de Campanha para auxiliar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Ações da FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), atua desde terça-feira (30/04), na Operação Taquari II, resgatando os atingidos pela enchente na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul (RS).

