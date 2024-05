GOL e South African Airways retomam acordo de voos compartilhados Por meio da parceria, Clientes de ambas as companhias passam a usufruir de novos destinos e maior comodidade nos voos entre Brasil e África do Sul

Alto contraste

A+

A-

GOL e South African Airways: voos compartilhados (Tony Hisgett - Wikimedia Commons)

A GOL Linhas Aéreas — principal empresa aérea brasileira — e a South African Airways (SAA) — maior companhia aérea sul-africana — celebram nesta data a retomada da parceria por meio de um acordo de Codeshare (Compartilhamento de Voos) que vai beneficiar Clientes GOL nos voos internacionais entre São Paulo/Guarulhos (GRU) e Cidade do Cabo (CPT) e Johanesburgo (JNB) e também nas rotas dentro do país, de JNB para CPT, Durban (DUR) e Port Elizabeth (PLZ). Em contrapartida, Clientes da SAA terão à disposição uma rica conexão em GRU para destinos em todo o Brasil com a GOL.

A retomada do codeshare com a South African Airways consolida a posição da GOL como a companhia aérea brasileira líder na aproximação e cooperação com o continente africano, com o maior número de rotas e frequências disponíveis na ligação entre os dois continentes, que por sua vez tem potencial de alavancar negócios e favorecer positivamente as economias locais.

O acordo de Codeshare permite que ambas as companhias possam comercializar trechos incorporando os destinos do parceiro, aumentar a sua rede e força de vendas numa colaboração que existia até o início de 2020, mas que havia sido suspensa em consequência da pandemia. Com a retomada dos voos da Companhia sul-africana para o Brasil (em dezembro/2023), a parceria foi retomada com a conclusão do processo no início de junho/2024.

Para os passageiros, essa parceria permite também um conjunto de vantagens, como mais opções de tarifas a sua escolha, aquisição de bilhete único na moeda local (para itinerário em ambas as companhias), garantia de proteção nos voos de ligação, maior facilidade na reserva de voo, check-in e despacho único de bagagem para viagens em conexão, além de usufruir mais destinos dentro das malhas da GOL e da South African Airways.

Publicidade

Atualmente a South African Airways tem duas frequências semanais ligando Guarulhos a Cidade do Cabo, às terças e sábados, e outras duas entre o aeroporto da capital paulista e Johanesburgo, às segundas e quintas, todos operados por aeronaves A330-300, que conta com 249 assentos. No Brasil, clientes provenientes da África do Sul terão acesso à capilaridade de destinos da GOL no Brasil, com 64 bases operadas de norte a sul do País.

GOL e South African Airways adicionarão progressivamente mais destinos ao acordo Codeshare tanto na América do Sul, com a companhia brasileira, como na África, com a SAA.

Publicidade

“A parceria com a South African Airways marca uma expansão significativa nas opções de destinos para os clientes da GOL, proporcionando acesso a um dos locais mais encantadores da África. Essa colaboração permite aos nossos clientes partirem das principais bases da GOL e, via Guarulhos, alcançar duas das mais importantes cidades da África do Sul. Estamos extremamente satisfeitos por não apenas reativar este acordo com a South African Airways, mas também por contribuir com o fortalecimento das relações entre o Brasil e o continente africano”, declara André Gaspar, Head de Alianças e Distribuição da GOL.

Acúmulo e resgate na Smiles

Publicidade

A partir desta semana a Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem, também retoma sua parceria com a South African Airways. A parceria entre Smiles e South African Airways é completa, os clientes podem comprar passagens da South African Airways em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens da cia aérea parceria pelos canais da Smiles utilizando milhas, ou na opção Smiles & Money. Atualmente a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

“A retomada da parceria da Smiles com a companhia aérea South African Airways é um reflexo do nosso compromisso em oferecer uma gama cada vez maior de escolhas e conexões para os viajantes com objetivo de sermos uma plataforma completa de viagens. Este é apenas o começo do que está por vir”, diz Juan Mudeh, diretor Comercial de Aéreas e Universo do Viajante da Smiles.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.

SOBRE A SOUTH AFRICAN AIRWAYS

Com 90 anos nos céus, a South African Airways (SAA) é a companhia aérea mais premiada da Skytrax na África e orgulhosa transportadora da bandeira sul-africana, conectando destinos domésticos, regionais e internacionais. A SAA opera voos de Joanesburgo para Abidjan, Accra, Durban, Cidade do Cabo, Harare, Kinshasa, Lusaka, Lagos, Maurício, Windhoek, Cataratas Vitória, São Paulo (de Cidade do Cabo e Joanesburgo) e, a partir de 28 de abril de 2024, para Perth. Desde seu primeiro voo em 1934, a SAA expandiu para incluir uma companhia aérea de passageiros, um serviço de transporte de carga e serviços relacionados oferecidos através de suas subsidiárias integralmente possuídas, SAA Technical (SAAT) e Air Chefs. A SAAT oferece serviços de manutenção de alta qualidade, grandes revisões de fuselagem, revisões de motores, componentes mecânicos, aviônicos e manutenção de linha para a SAA e terceiros. A Air Chefs fornece serviços de catering em voos, lounges de companhias aéreas e outros serviços de catering para a companhia aérea e terceiros.

Sobre a Smiles

Smiles é o programa de fidelidade com a mais completa plataforma de viagens do Brasil. Com mais de 25 anos de história e cerca de 22 milhões de clientes, a empresa atua também na Argentina desde 2018. Além da GOL, fazem parte do programa mais de 50 companhias aéreas que voam juntas para mais de 1.600 destinos. Em 2021, a marca foi reconhecida como melhor programa de fidelidade do ano pelo prêmio IBest. Com o propósito de buscar a transformação das pessoas por meio da viagem, a Smiles oferece oportunidades para que todos os clientes possam viajar mais e proporciona diversas maneiras de juntar milhas de forma prática e segura, tendo a milha como elo de ligação com os usuários. Para isso, o programa reúne cerca de 100 parceiros do universo de turismo, entretenimento e varejo -- de bancos e administradoras de cartões de crédito aos principais varejistas do Brasil, hotéis, aluguel de carros, experiências, seguros, postos de combustíveis, entre outros. Os clientes ainda podem assinar o Clube Smiles e contar com acúmulo de milhas mensal e diversos benefícios exclusivos. O cartão de crédito GOL Smiles, dá direito a milhas qualificáveis e acúmulo direto na conta Smiles, além de oferecer a melhor conversão em milha disponível. A Smiles oferece produtos e serviços exclusivos para quem ama viajar e vivenciar novas experiências. Somos feitos de viagens.